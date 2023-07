Javier Ibarreche enfurece las redes por críticar la película "Barbie": hasta una canción de Taylor Swift le dedicaron

Javier Ibarreche, el popular influencer de TikTok reconocido por sus valoraciones cinematográficas, fue “funado” en redes sociales luego de su crítica a la película “Barbie”, de la directora Greta Gerwig, la cual está protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling, pues él concluyó que no le gustó tanto como a otras personas y hubo quien calificó su análisis de “machista”.

¿Qué dijo Javier Ibarreche?

El largometraje ha recibido aplausos por su potente mensaje feminista; Ibarreche expuso que la película aborda bien el cuestionamiento de los roles de género y el contraste entre el universo de Barbie y la realidad, pero consideró que se centraba demasiado en el mismo tema y que las expectativas previas habían influido en su percepción. A pesar de todo, disfrutó del filme.

Aseguró que su expectativa era mayor. Foto: @ibarrechejavier / TikTok.

Al poco tiempo surgieron críticas a su crítica, pues consideraron que no tuvo un un desmenuzamiento minucioso como lo hizo con “Oppenheimer”, de Chirsopher Nolan”, por lo que consideraron que al ser un hombre no apreció el mensaje que tiene “Barbie”.

Le dedican canción de Taylor Swyft

Algunos usuarios le dedicaron la canción 'The Man' de Taylor Swift, la cual trata del machismo y cómo las acciones de los hombres suelen ser exageradas en comparación con las de las mujeres. Hubo quien opinó que también es correcto que el tiktoker no comparta los mismos gustos que sus seguidores; hasta el momento él no se ha pronunciado al respecto.

La película ha sido todo un éxito. Foto: Warner Bros.

“Barbie” ha sido muy bien recibida tanto por la audiencia y la crítica, en el sitio Rotten Tomatoes, los primeros le han asignado un 87% de aprobación y los segundos un 90%. llevaba ya casi una semana en cines y fue la más taquillera en los cines de Estados Unidos este fin de semana, al recaudar 155 millones dólares.

SIGUE LEYENDO...

Barbieheimer: "Barbie" y "Oppenheimer" se convierten en un fenómeno