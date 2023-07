Así puedes aumentar tu nivel de atracción para gustarle a todos, Harvard te dice cómo paso a paso

La necesidad de gustarle a otros es una característica intrínseca de la naturaleza humana que se deriva de diversos factores psicológicos y sociales. Sería una mentira el decir que no buscamos la aceptación y el reconocimiento de los demás miembros de nuestra comunidad o grupo, pues la aprobación del resto resulta fundamental para nuestra sensación de pertenencia y conexión con nuestro entorno.

La percepción que tenemos de nosotros mismos está influenciada, en parte, por la forma en que creemos que somos percibidos por los demás. La aprobación y la validación de los demás pueden contribuir a mejorar nuestra autoestima y autoconfianza.

Puedes ser más atractivo o atractiva para las personas. Foto: Especial

Para gustarle a todos

Para establecer y mantener relaciones positivas con los demás, a menudo buscamos ser agradables y atractivos para que podamos conectar emocionalmente con ellos, en este sentido, es que las sociedades establecen ciertas normas y expectativas sobre cómo debemos comportarnos y presentarnos ante los demás. Cumplir con estas normas nos permite encajar y ser aceptados en la comunidad.

Es dentro de este panorama que ahora ha llamado la atención que Harvard, una de las universidades más prestigiosas a nivel mundial, ha revelado los trucos infalibles derivados de estudios, con los cuales aumentarás tu capacidad de gustarle a las demás personas.

Harvard Business Review realizó un estudio llamado Medium, el cual reveló que la mejor manera de gustarle a las personas, de parecer más agradable y de lograr que se interesen más en ti, es haciendo preguntas constantes. Dicho análisis revela que por lo menos debes de hace 9 preguntas durante una conversación con otra personas, esto porque a todos les gusta sentir que hay alguien interesado en escucharlos hablar sobre sí mismos, por lo que verán en ti el deseo de volver a hablar.

Le gustarás más a las personas. Foto: Especial

Muestra interés

En complemento, el artículo titulado You’re a Leader Now. Not Everyone is Going to Like You del Harvard Business Review, indica que debes darle a las personas el respeto y trato a ti te gustaría recibir, por lo que es grato que tú seas la persona que brinda el primer aso a la cordialidad y amabilidad absoluta, esto para hacer sentir cómoda a la otra persona al mismo tiempo que tú te ves involucrado de manera positiva en ese lazo.

Es importante destacar que si bien el deseo de agradar a los demás es natural y en parte saludable, también puede tener sus desventajas si se lleva al extremo. Buscar la aprobación excesivamente puede conducir a la falta de autenticidad y a la pérdida de nuestra propia identidad, por lo que resulta fundamental encontrar un equilibrio entre la necesidad de agradar a los demás y mantener una auténtica autoexpresión y autoaceptación.

