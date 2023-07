VIDEO: se armó la Barbietrifulca, fanáticos se tunden para conseguir las últimas palomeras de Barbie La Película

El furor de disfrutar por vez primera la película de "Barbie", protagonizada por la actriz Margot Robbie, está provocando momentos de tensión en los cines de México. Este jueves 20 de julio, día del estreno, usuarios de redes sociales han denunciado que las filas son demasiado largas para conseguir vasos coleccionables, incluso se han reportado discusiones y peleas por obtener tan codiciados objetos.

En Twitter se difundió un video donde se aprecia el momento en que una pareja le reclama a los trabajadores de las salas la falta de vasos temáticos de Barbie. Los hechos ocurrieron en un Cinépolis de la ciudad de Cuernavaca, en el estado de Morelos. El comportamiento de los fanáticos ha desatado las críticas.

"¿Pelearse por un vaso? la verdad que enfermos", "la emoción por ver 'Barbie' está llegando a niveles de fanatismo muy fuertes", "tranquilos, todos debemos alcanzar solamente tenemos que disfrutar la función", fueron algunos comentarios de los usuarios que defendieron a los trabajadores por la actitud de los clientes.

Las redes sociales se han convertido en una herramienta fundamental para que la ciudadanía no solamente se informe de lo que pasa en México y el mundo, también que lo convierta en un espacio donde se haga denuncia y se visibilice las injusticias que suceden en la vida cotidiana.

Usuarias de TikTok han señalado que los trabajadores de los cines, presuntamente están vendiendo los vasos a revendedores para comercializarlos por fuera. En un clip que se difundió en la plataforma china se observa como un hombre vestido de negro llega al área de dulcería y comienza a meter los dichosos vasos a una bolsa de plástico negra.

La acción del sujeto ha provocado una división de opiniones. Desde aquellos que lo ven como una oportunidad laboral para ganar un poco de dinero, hasta los que deciden tundirlo por aprovechado y vender los productos a costa de la ilusión de muchos usuarias por conseguir su vaso.

Como en todos los estrenos en México, existen fanáticos que madrugan en los cines para ser de los primeros en alcanzar coleccionables, pero ahora se ha vuelto viral el testimonio de una joven que denuncia a la gerencia del lugar por no darle explicaciones sobre los vasos.

"Yo estoy desde las 4 de la mañana en la plaza, estuve esperando a que abrieran los cines y cuando llego a la dulcería me dicen que no hay vasos. Y los gerentes no quieren dar la cara", declara la mujer