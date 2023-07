El nuevo reality coreano de zombies que promete mantenerte al filo el asiento, estará en Netflix

¿Te gustan las historias de muertos vivientes?, pues Netflix está por lanzar un reality show llamado “Zombieverso”, el cual estará centrado en la supervivencia de los concursantes como si estuvieran en una apocalipsis y promete que los espectadores estarán al filo de sus asientos durante cada capítulo.

"Zombieverso" se desarrollará en el corazón de Seúl, la capital de Corea del Sur, donde un grupo de famosos se enfrentará a hordas de zombies. Los participantes, entre los que se encuentran la actriz Lee Si Young, conocida por su papel en "Sweet Home", y el popular presentador de televisión coreano Noh Hong Chul, deben trabajar juntos para sobrevivir.

Tendrá que hacer equipos y demostrar su habilidad

A los concursantes cada día se les asignan tareas que deben completar para ganar los suministros que necesitan. Sin embargo, si alguno de ellos es "mordido", debe ser abandonado. El programa fue creado por Park Jin-Kyung y Moon Sang-don, quienes han trabajado en programas de televisión populares como "My Little Television" y "Hey! First Time in Korea?".

Además de la tensión y el drama, se asegura que habrá una producción de alta calidad para conquistar a los espectadores de todo el mundo y para eso el equipo de arte detrás de "All of Us Are Dead" estará involucrado, y todos los extras contratados para interpretar a los zombies serán entrenados por los mismos coreógrafos de "Kingdom".

¿Cuándo se estrenará?

Este programa, que se estrenará el 8 de agosto de 2023. Park Jin-Kyung comentó sobre el proyecto: "Es un proyecto de televisión que comenzó con una simple pregunta, '¿Cómo reaccionaría la gente si aparecieran zombies en el mundo real?' Será interesante ver qué papel juegan los concursantes: un héroe, un villano o un espectador".

