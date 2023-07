Test visual: dime que figura viste primero y te diré si eres una persona ingenua

Los test visuales siguen aumentando su popularidad y en esta ocasión se presenta una imagen con fondo verde y trazos lineales que forman figuras. Los resultados posibles de este ejercicio son dos. Si bien carecen de respaldo científico, podrás buscar la correspondencia de su significado en tu vida.

¿Qué figura has identificado primero en la imagen?

Test visual para saber si eres una persona ingenua. Fuente: Pinterest

El fuego

Ver las llamas de fuego en la imagen quiere decir que eres una persona algo ingenua. Si bien desconfías de todos, hay veces que te dejas llevar por las apariencias y terminas cargando con decepciones. Esas situaciones han hecho que te alejes de gente que te parece “falsa”.

No eres una persona que tolere la hipocresía, más bien eres reaccionario y pones al descubierto una situación que entiendes como engañosa. Tus relaciones sociales suelen ser cortas, sobre todo las románticas. Pero son intensas, porque no te guardas nada. Eres alguien transparente y eso hace que los demás confíen en ti.





El corazón

Si has visto esta figura, entonces significa que eres una persona bastante ingenua. Confías demasiado en los demás y te llevas decepciones constantemente. Debes aprender a no dar tanto de ti sin recibir nada a cambio. No eres alguien que juzgue a los demás y tampoco te agrada que lo hagan contigo y tus decisiones.

A veces sueles confiar demasiado en los demás. Fuente: Pixabay.com

Pero si bien puedes caer en cierta ingenuidad, también tienes la determinación de escapar de los sitios o relaciones donde no te dejan ser, es decir, donde no te permiten desarrollarte como deseas: con libertad y respeto. Donde no puedes crecer y ser auténtico, no es tu sitio. Esto lo sabes bien y tratas de hacerte valer.