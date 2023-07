VIDEO: albañil rompe en llanto al ver a su hija con su vestido de graduación, “valió tanto trabajo”

La red social TikTok ha tomado gran relevevancia debido a la cantidad de videos de distintos temas que se pueden encontrar, muchos de ellos logran capturar momentos graciosos, pero hay otros que más allá de buscar sacar algunas risas, nos recuerdan la importancia de la unión familiar y, al mismo tiempo, reflejan el amor incondicional que la mayoría de los padres tienen hacia sus hijos. Este fue el caso de las imágenes compartidas por Belen, una madre de familia que captó como su esposo se conmueve hasta el llanto al ver a su hija con su vestido de graduación.

En las imágenes se puede ver como la joven, quien porta un vestido rojo brillante y unos tacones plateados, camina lentamente hacia su padre, un hombre que se dedica a la albañalería y construcción, él va llegando a casa después de un largo día de trabajo y en cuanto la ve no puede evitar romper en llanto mientras se sacude la ropa antes de abrazar a su hija, pero ella, impaciente, lo abraza sin importar el polvo.

La joven se para con orgullo frente a su padre.

Fotografía: Tiktok/@belenruiz438

La reacción en redes

Hasta el momento, el video acumula más de 25 millones de reproducciones y miles de comentarios que aplauden al trabajador hombre ya que con base a su esfuerzo ha podido darle a su hija los estudios necesarios para salir al mundo; así mismo, la madre se muestra orgullosa de la relación que existe entre ellos y afirma que este es el primero de muchos logros, algunos de los comentarios han sido:

"Mi papá me dijo cuando me gradué "valió completamente la pena trabajar tanto para este momento que yo no pude vivir pero me prometí que tú si" (@aiidlore)

"Que bonito?? yo no tuve un papá que se preocupara por mi pero se siente tan bonito cuando veo algo así" (@claudializethorozco)

"No la quería tentar para no ensuciarla!!" (@aridahiacosta)

"que hermosoo" (@dollara_)

"que bonita muchas felicidades para ambos" (@carolina12961)

La madre afirma que su hija es el motivo orgullo de su padre.

Fotografía: Tiktok/@belenruiz438

La usuaria afirma que su hija estaba a punto de irse a su baile de graduación, pero esperó a que su padre llegara del arduo trabajo para así poder verlo antes de salir a la celebración y aunque el padre no quería tocar a su hija para no ensuciarla, a ella no le importó y lo abrazó fuertemente mientras le agradecía su esfuerzo. Muchos usuarios han expresado su admiración al hombre y su deseo de no haber vivido esa misma relación con sus respectivos padres.