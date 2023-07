Hogares inteligentes: ¿Viviremos como los supersónicos?

Seguramente alguna vez te ha pasado que te encuentras acostado en tu cama y con la luz encendida, y al momento de querer apagarla sólo deseas que con dos palmadas o un comando de voz esta se apague sin necesidad de levantarte. Hace unos años esto era algo que sólo podíamos ver en las caricaturas, como la de "Los supersónicos" de 1962, pero ahora es posible.

Si tienes una “Alexa” en casa ya has experimentado el poder de dar órdenes a tus dispositivos sin necesidad de mover un solo dedo. Pero nunca es suficiente, ¿y por qué comandar sólo la música o el buscador por voz cuando se puede comandar toda una casa?

Los hogares inteligentes toman cada vez más popularidad, pues facilitan (aún más) las acciones a realizar para que este pueda funcionar; como la luz, la calefacción, el encendido o apagado de ciertos dispositivos, etc. ¿Pero qué tan sencillo es convertir tu casa en inteligente? Primero debemos saber que una de las principales características de un hogar inteligente es que está conectado a internet, así que no importa cuántos dispositivos o aparatos electrónicos tengas, si no tiene posibilidad de conectarse a internet, no podrá ser comandado, por lo que tendrías que reemplazar varios de tus utensilios.

La mayoría de casas modernas cuentan con artefactos y dispositivos conectados, esto quiere decir que: Tu hogar dependerá básicamente de tu conexión a internet, la cual deberás proteger de ciberamenazas, pues de otra forma un hacker podría controlar tu hogar.

Ventajas y desventajas de vivir en un hogar inteligente:

Como todo en esta vida, tiene su lado bueno y malo.

Piensa bien si quieres contar con un hogar completamente inteligente.

Ventajas:

Comodidad: Piensa en las veces que has llegado tan cansado del trabajo que no quieres mover ni un solo dedo. Con un hogar inteligente sólo tendrías que llegar a sentarte y disfrutar del comando de voz.

Comando a distancia: Seguro también te ha pasado que sales de tu casa y te queda la sensación de que olvidaste apagar algo, o se te olvidaron las llaves dentro. Con una instalación inteligente dejarías de preocuparte por estos problemas. Pues, podrás consultar lo que creas necesario a la distancia desde tu teléfono móvil.

Seguridad: Al encontrarnos fuera de casa no sabemos lo que pueda pasar en nuestro hogar, gracias a estas instalaciones podemos recibir notificaciones a distancia e inclusive mandar una alerta automática a la policía.

Ahorro de energía: Podremos tener un mejor control de electricidad y servicios regulados por la misma casa.

Desventajas:

Costo elevado: Transformar absolutamente todo nuestro hogar en uno inteligente para contar con todas las comodidades va a representar un gran gasto.

Depende completamente de electricidad: ¿Alguna vez se ha ido la luz en tu hogar? Imagina que hay una falla y no puedes vivir en tu casa porque nada va a funcionar.

Sigue siendo vulnerable: Como ya mencionamos anteriormente, está conectada a internet y aunque tu casa inteligente pueda brindarte seguridad, esto no la exime de contraer algún virus o ser hackeada.

Más aplicaciones: Si te has quejado de que ya no cuentas con espacio en tu celular porque debes descargar varias aplicaciones para casi cualquier cosa, seguro el hogar inteligente no es para ti, ya que para comandarlo seguro debes bajar una aplicación para cada artefacto.

