Mercurio entra en Leo, así puedes aprovechar su energía según tu signo del zodiaco hoy 12 de julio

La suerte está echada para los signos del zodiaco esta semana por lo que deben aprovechar la buena energía de los astros para tener una mitad de semana exitosa y aprovechando la energía de liderazgo que da a todos los signos del zodiaco la entrada de Mercurio en Leo este 12 de julio.

Proyecta tus pensamientos positivos para que esta semana logres tus planes, pero además enfócate en hacer lo que deseas y en trabajar para conseguirlo con éxito, pues recuerda que nada llega gratis y es necesario tener un esfuerzo para obtener logros y alcanzar tus metas en los próximos meses.

Aprovecha cada instante para sacar tu máximo potencial. Foto: Pexels

Mercurio entra en Leo y potencia tu energía de liderazgo

La energía de Leo se caracteriza por ser creativa, extrovertida, leal y sobre todo muy generosa, así que en esta temporada hasta el 28 de julio predominará tu lado expresivo y carismático aunque no seas del signo leonino.

Sabemos que Mercurio nos favorece en la comunicación, el pensamiento, los estudios, las redes sociales, los intercambios, el comercio y los traslados o viajes, por lo que no sería raro que en este periodo tengas oportunidades en esos rubros.

Aprovecha la energía de los astros. Foto: Pixabay

Es momento de ponernos brillantes y seductores, pues se potencia nuestra capacidad de guiar y liderar aunque no te lo propongas serás inspiradora. ¿El reto de estos días? Será no caer en la desesperación que puede llegar a causar el no ver reflejados con éxito tus planes.

Cáncer, Virgo, Capricornio y Piscis no se relacionan en aspectos mayores con Leo, por lo que sentirán el influjo de este tránsito de manera suavizada. Las energías zodiacales más afines son la de Leo mismo, por supuesto, y también las de los otros signos de fuego: Aries y Sagitario.

También, las de aquellos con los que hace sextil: Géminis y Libra. Por otra parte, los otros signos fijos Tauro, Escorpio y Acuario recibirán de Mercurio aspectos inarmónicos: cuadraturas en el caso de los dos primeros, y oposición en el caso del último. Deberán poner particular atención porque se verán expuestos a posibles deshonestidades, malos acuerdos comerciales y charlatanería. En su estado de ánimo, puede aparecer un creciente nerviosismo e inquietud.

