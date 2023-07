La Casa de los Famosos México: niña festeja su cumpleaños con temática del "Team Infierno" y se vuelve viral

"La Casa de los Famosos" es un programa que ha sido bien recibido en México, ver a diferentes celebridades reunidas bajo un mismo techo y aisladas del mundo, para mostrar cómo son en realidad, cómo enfrentan los retos diarios y cómo toman decisiones importantes para mantenerse en esa casa resultó atractivo para el público mexicano chico y grande, tal como lo demostró una pequeña niña que celebró su cumpleaños número 11 con la temática del reality.

La cuenta de TikTok @delossantosch26 difundió el momento del festejo, donde se observan una serie de fotografías sobre la fiesta de cumpleaños; lo que más sorprendió fue que la pequeña llevaba puesta una camiseta del "team infierno" o cuarto del infierno; su pastel tenía tenía una imagen de los integrantes del equipo: Wendy Guevara, Apio Quijano, Poncho de Nigris, Sergio Mayer, Emilio Osorio y Nicola Porcella: "Felicidades Hanna. Team infierno", decía la gran tarta.

El pastel fue lo que más sorprendió. Foto: captura de pantallla

La niña también lució con orgullo una camiseta blanca con la misma imagen del pastel impresa. Mientras que la pared fue adornada con más imágenes de los integrantes del "team Infierno". En el clip, la menor mostró sus regalos: un billete de 500 pesos y una bolsa que tenía estampada la cara de Poncho de Nigris.

No es de sorprenderse que el TikTok se haya hecho viral, pues a un día de haberse publicado, ya suma más de 200 mil visualizaciones, casi 20 mil me gusta, más de 800 comentarios y ha sido guardado más de 495 veces. Por otro lado, internautas no han desaprovechado la ocasión para comentar el video, los fans del team infierno de La Casa de los Famosos felicitaron a la niña por su cumpleaños.

"Si supieran nuestro Team infierno que ya andan de temática de party’s al estilo súper héroes"; "Esto es una locura, puro team infierno"; "Qué pastel tan más original"; "México te ama niña cumpleañera"; "¿Pueden compartir la imagen del diseño del pastel? Está súper original"; "Así quiero que sea mi próximo cumpleaños", son solo algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación viral.

La pequeña lucía feliz con su fiesta temática. Foto: captura de pantalla

El fenómeno de la televisión mexicana da de qué hablar todos los días, la más reciente noticia fue la de la salida de Paul Stanley, el primer hombre y el quinto eliminado de La Casa de los Famosos México. Entre los nominados estuvieron Sergio Mayer, Paul Stanley y Emilio Osorio, quienes se presentaron en la gala de eliminación, donde gracias a la decisión del público, Sergio Mayer fue salvado.

Paul Stanley fue recibido por su novia Joely Bernat en el foro de televisión, donde lanzó unas fuertes declaraciones contra Mayer y Poncho de Nigris a quienes calificó como "traicioneros", por lo que advirtió a los habitantes que siguen en la casa a que sean muy precavidos al momento de nominar.

“Traicionero nunca fui, siempre fui leal a mis convicciones, los traicioneros están ahí y son Sergio y Poncho”, dijo Stanley

