La Casa de los Famosos México: Wendy tiene una fuerte pelea con Nicola, esto ocurrió: "no te hagas la víctima"

Momentos de tensión fueron los que se vivieron dentro del cuarto del inferno de "La Casa de los Famosos México" después de que Wendy Guevara y Nicola Porcella, dos de los participantes favoritos, se enfrascaran en una intensa discusión que no pasó desapercibida para nadie.

Desde que inició la primera temporada del reality show de Televisa, Wendy Guevara y Nicola Porcella se han colocado como los favoritos para mantenerse hasta la recta final de la competencia, pero su estrategia podría tomar un giro total después de la fuerte pelea que acaban de protagonizar.

Son una de las parejas favoritas en el reality. Foto: YouTube/El5

Wendy se pelea con Nicola

En redes sociales fue publicado el video que muestra una plática que estaban teniendo los integrantes del "Team Infierno", la cual se salió de control después de que Wendy Guevara expresara su molestia y les pidiera que la nominaran en la siguiente Gala de Nominación.

"Nomínenme el próximo miércoles, ya me tienen hasta la mad$%", dijo Wendy Guevara.

Fue en ese momento en el que Nicola Porcella entendió que el mensaje era dirigido a él y le expresó que sí tenía necesidad de seguir en competencia, no como ella. A partir de ese momento los dos integrantes del "Team Infierno" tuvieron una fuerte discusión.

"No mi amor, si tú tienes mucha necesidad de quedarte, ¡quédate! Yo no", dijo Wendy.

Una vez que Wendy Guevara se dirigió de manera directa a Nicola Porcela, el exparticipante de "Guerreros 2020" le pidió que le hablara con respeto pues él nunca le había hablado con malas palabras.

"Yo sí tengo necesidad no me va como a ti. Yo no te estoy faltando al respeto"

Finalmente, Wendy Guevara le dijo que no se hiciera la "víctima" pues no lo era. Le dijo que es su problema verse más "pequeño" que los otros participantes de "La Casa de los Famosos México" y por eso les pedía que no lo nominaran.

"Yo sí, ¿y qué?. Si tú me ves más grande que tú es tu pe$%. Te sientes inseguro. No te hagas la víctima, porque no lo eres", sentenció Wendy Guevara.

Como era de esperarse, la discusión entre Wendy Guevara y Nicola Porcella encendió los focos entre los seguidores del "Team Infierno", asegurando que a partir de esta semana la situación cambiara y ya comenzaron a implementar sus nuevas estrategias. Otros dijeron que simplemente no están de acuerdo, pero seguirán tan unidos como hasta ahora.