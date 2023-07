Poncho de Nigris incomoda a Paul Stanley con polémica pregunta sobre su papá: "¿qué opinas de la bolsa de perico?"

Como cada viernes en La Casa de los Famosos México los integrantes vivieron la experiencia de una fiesta temática que en esta ocasión fue al estilo del cabaret de Moulin Rouge, sin embargo, al calor de la diversión y las copas se subió un poco la intensidad y Poncho de Nigris se dejó ir con todo, incomodando a Paul Stanley con una polémica pregunta, pues recordó la bolsa de supuesta droga que se le cayó a Mario Bezares en el programa que compartía con Paco Stanley.

En una dinámica que hicieron los habitantes, en la que simularon un programa de televisión, Poncho fue el conductor, y al acercarse a Stanley le lanzó tremenda pregunta que causó la sorpresa de todos, quienes sólo pudieron hacer una exclamación, mientras era evidente el asombro del presentador del matutino "Hoy", que este domingo podría ser el próximo eliminado pues es uno de los tres nominados, junto a Emilio Osorio y Sergio Mayer.

"El hijo de Paco Stanley, ¿eres Paquito? ¿Qué opinas de la bolsa de perico que se le cayó a tu papá?", se escucha decir a De Nigris mientras se acerca al conductor de "Hoy" con un supuesto microfono. Esta pregunta viene en relación al polémico incidente que tuvo Mario Bezares mientras bailaba "el gallinazo" en el show de televisión que compartía con Paco Stanley, quien fue asesinado el 7 de junio del año 1999, a las afueras del restaurante El Charco de las Ranas.

Aunque algunos en las redes sociales han hecho notar que no fue el papá de Paul quien mostró una supuesta bolsa que contenía cocaína, a la que vulgarmente se le llama perico, los internautas coinciden en que fue algo fuerte, y hasta cierto punto desagradable, que incomodó al presentador, quien lo tomó de la mejor forma, pues sólo rió junto a sus compañeros y comenzó a gritar: "¡Otro mezcla, otro mezcla!"

Pero el originario de Monterrey no se detuvo con su compañero del "Team Cielo", pues luego lanzó un incomodo comentarios en contra de la boxeadora Mariana Juárez, también conocida como Barby: "De este lado tenemos a la Barby Juárez, grande peleadora que tiene siete peleas seguidas sin ganar", haciendo alusión a las derrotas que ha tenido sobre el ring.

En una entrevista que tuvo Mario Bezares con Yordi Rosado aceptó que en ocasiones llegó a consumir alguna droga con Paco Stanley, sin embargo, niega que la bolsa que se le cayó mientras bailaba contenía cocaína. De acuerdo con lo que el conductor relató, se trataba de una cajetilla de cerillos que había guardado en los bolsillos del saco semanas atrás.

"No soy artículo de fe, ni monedita de oro para que me quieran creer, no era droga, definitivamente", sentenció.