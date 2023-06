El verano en que me enamoré: revelan el primer adelanto de la segunda temporada

Uno de los regresos más esperados del 2023 por fin se acerca, hace apenas unas horas llegó el primer avance de la segunda temporada de 'El verano en que me enamoré', serie que nuevamente estará disponible en la plataforma de streaming Amazon Prime a partir del 17 julio.

La serie basada en saga de Jenny Han "A todos los chicos de los que me enamoré y "Besos, Kitty", ha sido aclamada por la audiencia juvenil, por lo que este anuncio deja con expectativa de lo que podrá ocurrir en esta nueva entrega.

El trio amoroso

En la primera temporada pudimos ver que se había formado un romántico trio amoroso entre Conrad y Jeremiah los dos hermanos que siempre han estado enamorados de Belly. Precisamente este triangulo ha desatado muchas dudas para esta segunda entrega, ya que en la primera parte quedaron muchas situaciones sin resolver, entre ellas, saber con quién se queda la protagonista, qué sucede con Susannah, quien de nuevo es diagnosticada con cáncer y saber qué pasa entre Shayla y Steven.

Y aunque en el breve teaser de Amazon no muestra mucho, sí podemos observar algunos detalles importantes, por ejemplo cómo Belly y Conrad inician un nuevo verano más enamorados que nunca. Por otro lado y sorpresivamente Jeremiah no me mal esta relación entre su hermano y la protagonista pero es entonces cuando ella se cuestiona, ¿realmente estoy enamorada de él o de su hermano?.

Al parecer Belly siente que está enamorada, pero ese sentimiento está dividido

También podemos ver que Steven se enamora de nuevo, aunque esta vez de Taylor. En cuanto al desarrollo del papel de Susannah, parece que su salud mejora y con ello vuelve la posibilidad de regresar a la casa de los Fisher para un verano emocionante y apasionado en Cousins.

La trama continúa

Será hasta el lanzamiento oficial cuando podamos conocer detalle a detalle lo que ocurre en esta continuación de la serie, mientras tanto, en un segundo tráiler también podríamos saber más de lo que viene en la segunda temporada. Cabe destacar que en los nuevos episodios volveremos a ver la actuación de Lola Tung (Belly), Gavin Casalegno (Jeremiah), Christopher Briney

(Conrad Fisher), Sean Kaufman (Steven), Minnie Mills (Shayla) y Rachel Blanchard (Susannah).

El triangulo amoroso entre Belly, Jeremiah y Conrad se pone más intenso que nunca

No podemos dejar de mencionar, que la producción viene otra vez acompañada del tema "August" de Taylor Swift, la melodía perfecta para acompañar cada vivencia de Belly. "El verano en que me enamoré" quiso continuar con una segunda temporada para no perder detalle alguno de lo que sucede en el segundo libro 'No hay verano sin ti'" y como en la anterior temporada promete ser un éxito en la pantalla chica.