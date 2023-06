Mis Dos vidas: la imperdible comedia romántica de Netflix que tienes que ver si la maternidad te tomó por sorpresa

El camino hacia la maternidad no siempre resulta ser del todo esplendoroso, hoy en día, esta etapa de las mujeres se vive mucho más real y algunas mujeres hablan de ello sin romantizar las diversas situaciones a las que se enfrentan durante este proceso, precisamente sobre este tema se enfoca "Look Both Ways" la película de Netflix con las que cientos de mamás se han sentido identificadas.

"Mis Dos Vidas" título que se le dio en español, fue estrenada el pasado 17 de agosto en la plataforma de streaming. La cinta protagonizada por Natalie Bennett (Lili Reinhart) muestra dos realidades paralelas de una joven universitaria que al concluir sus estudios, se realiza una prueba de embarazo que cambiará su vida para siempre, sin embargo, también deja ver cómo hubiera sido su vida si ese test hubiera tenido otro resultado.

El momento en el que Natalie descubre el resultado de su prueba

Durante su graduación Natalie se entera que está embarazada de Gabe (Danny Ramírez) uno de sus mejores amigos, por lo que debe enfrentar una nueva vida dejando a un lado los planes y proyectos que tenía para dedicarse a la maternidad, mientras que en la otra realidad, el test es negativo, lo que permite que continúe con sus planes de mudarse a Los Ángeles con su amiga para ejercer su carrera profesional.

En el escenario paralelo en el que está embarazada, la joven sostiene la firme decisión de tener a su bebé sin embargo, todo se complica porque debe regresar a vivir con sus padres, pero la situación toma un rumbo diferente debido a que el padre de su hijo, Gabe quiere involucrarse en el nacimiento y la crianza de su hija pero sin tener algún tipo de relación amorosa con ella.

La recién graduada tiene que decidir entre la maternidad y continuar su sueño profesional en Los Ángeles

En el transcurso de estas dos vivencias, la joven tendrá que afrontar los desafíos que conlleva ser una madre joven con aspiraciones a dedicarse a su vida profesional, pero que tiene que dejar a un lado, mientras se encuentra en medio de las decisiones más importantes para su hija.

Sin embargo, en ambos escenarios, Natalie se redescubre así misma y explora el camino de la maternidad y de la vida profesional con ilusiones y desiluciones que la llevarán finalmente al mismo lugar, entendiendo así que la vida puede no ser como la esperábamos pero al final el cumulo de decisiones sitúa a cada persona en el lugar destinado.

La vida de Natalie cambiará drasticamente

La comedia romántica es dirigida por Wanuri Kahiu y también veremos la actuación de Danny Ramirez, David Corenswet, Luke Wilson y Nia Long. Tiene una duración de 110 minutos y todavía está disponible en la plataforma.