“Vaselina”: la aterradora teoría sobre la muerte de Sandy en la película

“Vaselina” es una de las cintas más icónicas de Hollywood y continúa conquistando generaciones, quienes aún se mueven al ritmo de temas como “You’re the One That I Want”. Aunque una teoría surgió alrededor de su protagonista Sandy, interpretada por Olivia Newton-John, oscureciendo la alegría que transmite el musical con la historia de amor junto a Danny y sus aventuras como estudiantes.

La cinta se estrenó en 1978 con John Travolta y Newton-John como Danny Sandy, en ella se relata el intenso romance de verano que tuvieron y alrededor del que más tarde se desenvuelve la trama. Luego de una serie de conflictos que les impedían estar juntos, todo resulta bueno para ellos y al final vuelan en un lujoso automóvil al cielo, escena que reforzó la aterradora teoría.

Teoría señala que Sandy siempre estuvo muerta en "Vaselina". Foto: IG @grease.1978

¿Sandy estaba muerta?

La teoría se difundió primero en Reddit, en ella mencionan la canción “Summer Night” en la que Danny menciona que salvó a Sandy de morir ahogada, momento en el que comenzaría su romance. Aunque indican que en realidad sí falleció y todo lo ocurrido después habría sido producto de su imaginación por lo que deseaba que ocurriera.

También sugieren que la frase de la protagonista “Mírame, soy Sandra Dee” y las líneas “Respira hondo y suspira, Adiós a Sandra Dee...” refuerzan las especulaciones junto a la escena del vehículo volando, que sería un símbolo de su ascenso a la otra vida.

Aunque esto ha despertado dudas entre los fanáticos de “Vaselina” y causó risas entre los actores, fue su creador, Jim Jacobs, quien en entrevista con el portal TMZ puso fin a los rumores e hizo saber su molestia asegurando que el personaje sí estaba vivo: “Quien inventó la teoría debe haber estado en ácido. Sandy estaba muy viva”.