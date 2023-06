Ciencia ficción vs. tecnología: Los avances tecnológicos aparecieron primero en obras

Julio Verne es uno de los autores conocidos popularmente por sus novelas futuristas, ya que a pesar de que estas fueron escritas hace más de 100 años, siguen causando gran impacto en la actualidad, pues varias de las cosas que escribió como ciencia ficción se volvieron realidad, como los submarinos eléctricos, las videollamadas, las transmisiones por radio y T.V entre otras.

Sin duda alguna, Verne estaba demasiado adelantado a su época, pero no es el único que nos sorprendió con “predicciones futuristas” en varias películas o series de ciencia ficción podemos notar que también aparecían varios artefactos tecnológicos como las pantallas touch o los teléfonos celulares como los conocemos actualmente. Esto nos lleva a una pregunta: Si estos inventos no hubieran ocurrido en la ciencia ficción ¿Hubieran ocurrido eventualmente? ¿Quién lo hizo primero?

Cien años después de la publicación de las novelas del autor, resulta sencillo pensar que varios de estos inventos estaban destinados a ocurrir, inclusive si la ciencia ficción no los hubiera mostrado primero, ya que actualmente vivimos en un mundo donde la ciencia y tecnología avanzan a pasos agigantados y ahora es completamente normal ver en películas de dicho género varios artefactos tecnológicos que aunque aún no se han inventado, no resulta complicado imaginar que sólo es cuestión de tiempo para que ocurran o simplemente hemos aprendido a distinguir la realidad de la ficción.

Sin embargo, aún existe cierta incertidumbre sobre cómo funcionará el mundo si la tecnología nos llegara a rebasar, algo que ha causado bastante impacto es la llegada de la inteligencia artificial y los robots que están diseñados y programados para comportarse lo más parecido a un humano. Sin duda alguna estos avances han tenido un gran impacto en la sociedad, pues aunque películas como “Yo, Robot”, “Matrix” o “Her” pudieron advertirnos en cierto modo lo que venía, nadie esperaba que fuera a ocurrir tan pronto.

La Inteligencia Artificial cada día nos sorprende más al darnos respuestas como si fuera un humano.

Actualmente una de las series que ha tenido bastante éxito gracias a los temas futuristas que toca es “Black Mirror”, seguro que más de un episodio te ha dejado pensando si ese es el futuro que nos depara o qué tan lejano está. Aunque puede dar algo de miedo que los inventos que aparecen en pantalla estén ocurriendo en la vida real, tampoco debemos alarmarnos, al final del día solo es ciencia ficción ¿o no? ¿Cuánto tiempo faltará para que estemos viviendo en un episodio de Black Mirror?

