Perrito salvaje ataca a una turista que tomaba el sol en la playa: le mordió el trasero

Un perro salvaje raza dingo, también conocido localmente como wongari, mordió a una turista francesa mientras estaba recostada tomando el sol en una popular playa de Australia. Los hechos ocurrieron repentinamente, por lo que la bañista reaccionó inesperadamente y esto asustó al animal. El hecho quedó grabado por una cámara de video y ahí se muestra el preciso momento en que ocurre el incidente.

La playa K'gari es hogar de algunos dingos que habitan libremente en el lugar y a pesar de que autoridades han advertido a los turistas que se mantengan alerta cuando se encuentren en la costa, los ataques siguen siendo constantes, pero esto no ha sido motivo para que las personas acudan a relajarse al mar.

Trató de escapar pero sus filosos dientes la alcanzaron | Foto: Captura

En la grabación que circula en redes sociales se observa el momento exacto en el que un grupo de perros salvajes se acerca a varios bañistas que se encuentran cerca de la playa, la mayoría de ellos está tomando el sol, sin embargo, una joven no se percata que los animales se están acercando, hasta que sus acompañantes le advierten, pero cuando lo hacen, el perro ya está a unos centímetros de ella, en un inicio solo la olfatea pero después la muerde.

Y es que la turista intenta alejarse pero esto solo asustó al dingo, por lo que la ataca mordiéndole un glúteo. Afortunadamente un hombre que estaba cerca ahuyentó al can para que no atacara gravemente a la mujer, instantes después, el peludo se asusta y se aleja inmediatamente, pero las personas a su alrededor ya están alerta, sin embargo, huye y no se presentan más incidentes en ese momento.

Advierten a turistas sobre dingos en la playa

El Departamento de Medio Ambiente y Ciencia de Queensland advirtió que estos animales vagan libremente en la zona por lo que se mezclan con las dunas de arena y pueden pasar desapercibidos y de repente aparecer moviéndose a toda velocidad, por eso instó a los turistas a mantener a los niños siempre de la mano y a no darles de comer ni acercarse a esta raza, pues no están acostumbrados a convivir con los humanos y pueden reaccionar de manera agresiva.

Y aunque aseguran que los dingos no suelen convivir con las personas por miedo, pueden ser muy curiosos, pero peligrosos, debido a que ante cualquier movimiento que ellos detecten como una amenaza, pueden atacar. Desafortunadamente es muy probable que el wongari haya sido sacrificado, ya que el departamento suele hacer esto con los dingos que se vuelve agresivos.

¿Los dingos son perros?

Sí es un perro, pero en este caso se trata de una raza salvaje, por lo que no es apto para convivir ni ser domesticado y aunque tiene características muy similares a las de un can, es más bien descendiente del lobo. Este animal es de tamaño mediano, posee un cuerpo delgado y es muy resistente, pero sobre todo veloz y ágil, el color de su pelaje suele ser rojizo claro o marrón.

El dingo es un animal protegido y muy popular en Australia | Foto: Wikipedia

SIGUE LEYENDO

IMÁGENES FUERTES: Pitbull ataca a pequeña de 7 años; adultos no saben cómo controlar al animal