Mensajes de la suerte, así le irá a los signos del zodiaco del 26 al 30 de junio

La semana del 26 al 30 de junio viene cargada de energía, pues hay Luna Cuarto Creciente y su energía tiene gran potencial para impulsarnos a resolver conflictos pendientes que hemos evadido en los últimos meses y es momento de ponerles una solución, ya que no nos favorece tener arrastrando asuntos pendientes, pues gastamos energía pensando cómo tener una solución y no lo ponemos en práctica.

La astróloga venezolana Mia Astral nos explica signo a signo del zodiaco cómo debemos hacer frente a esta última semana de junio para aprovechar al máximo la energía de los astros y potenciar nuestra suerte para arrancar julio con el pie derecho y la mejor de las energías.

Alístate para tener un mes de julio lleno de éxitos. Foto: Pexels

Mensajes para los signos del zodiaco del 26 al 30 de junio

Esta semana los signos del zodiaco tienen la posibilidad de lograr éxitos y nuevos proyectos, por ello Mia Astral te da una guía para potenciar ti éxito esta semana y no perderte la posibilidad de lograr todo lo que has deseado. Nos acercamos al mes de julio, que viene repleto de energía para cortar con lo que te hace sabotearte y que no te deja crear estabilidad para permitirte ser tú.

Libra

Si tienes algo que aclarar en cuanto a tus metas, esta semana debes tener reuniones con personas importantes para aclarar los próximos pasos en cuanto a proyectos de trabajo. Sé muy claro con lo que puedes o no hacer, no tengas miedo a establecer límites.

Escorpio

Es una buena semana para tener reuniones de estrategia con socios o clientes sobre próximos pasos a tomar. También podrías usar la energía disponible para planificar a largo plazo con tu pareja. Hay tanto energía expansiva, acomode compromiso, en igual cantidad.

Sagitario

Es momento de hacer un compromiso contigo y para eso necesitas escucharte. También es buena semana para conversar con otra persona sobre un tema que no has sabido procesar y que así empiece un proceso de sanación.

Capricornio

Buena semana para negociar a tu favor con otra persona. No podrías tener mejores alineaciones para conversar, escuchar, ser entendido y que quede claro qué es lo mejor para ambos a largo plazo.

Acuario

No más excusas. Por más que trates de darle la vuelta mentalmente y tener razón, tu cuerpo está hablando sobre lo que necesitas para estar mejor, más en paz con el sistema nervioso en calma. Es momento de escucharte e incluso buscar opciones para hacer cambios positivos.

Piscis

Esta semana recibirás información que te ayudará a obtener claridad sobre un proyecto creativo o situación romántica. Sabrás qué hacer y confía en que decidirás sabiamente qué es lo mejor para ti a largo plazo porque Saturno en tu signo está haciendo lo suyo.

Aries

Es una semana con mucha energía para mostrarte, para hacer exposición de tu creatividad, de lo que te gusta y lo que te hace único. La cuadratura entre Marte en Leo y Urano en Tauro te hace querer destacarte y distinguirte, sin que te importe lo que digan las demás personas.

La felicidad está en tus manos. Foto: Pexels

Tauro

La semana empieza con la cuadratura entre Marte en Leo y Urano en tu signo, una energía muy volada que te da el impulso de contar con un viejo cordón umbilical, algo del pasado que sientes que no te deja ser tú. ¿Cómo lo estás sintiendo?

Géminis

Esta semana, tu regente Mercurio entra en Cáncer y va de la mano del Sol. Hay énfasis en atender y tener reuniones y negociaciones en cuanto a salario, estabilidad o presupuesto del hogar y familia. Esta es la mejor semana para esas conversaciones, ya que más adelante ambos, el Sol y Mercurio se enfrentan a Plutón en Capricornio y quizás hay juegos de poder entre tú y la otra persona, lo que harán un poco más complicado.

Cáncer

Esta semana, Mercurio llega a tu signo para acompañar al Sol. Ambos están muy cerca creando una conjunción superior, en español: semana en la que caen velos y puedes entender mejor las cosas, ves lo que no habías visto y sientes claridad para marcar tus pasos hacia adelante.

Leo

La semana empieza con una cuadratura entre Marte en tu signo y Urano en Tauro, que es como un súper shot de energía para luchar por tu independencia, pero así mismo es muy positivo para emprendedores o si te hace falta valentía para irte por tu cuenta y hacer algo nuevo.

Virgo

El 30 de junio, Neptuno empieza a retrogradar en Piscis hasta el 6 de diciembre. Serán cinco meses para regular las expectativas que tienes del amor, relaciones o pareja. Pasa del enfoque de "qué puede darme" al enfoque de "lo que yo quiero compartir con otra persona" habrá menos idealización y más presencia.



SIGUE LEYENDO:

Cuarto Creciente de la Luna en Libra: así afectará a los signos del zodiaco HOY 26 de junio