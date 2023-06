VIDEO | "Dile a todos en México que digo hola": TikToker asegura que conoció a Taylor Swift, ¡en su casa!

Taylor Swift es una de las más grandes artistas de los últimos años y su popularidad en México ha ido en aumento desde que anunció las fechas para su gira de conciertos, "The Eras Tour", lo cual ha generado muchas expectativas en torno a la venta de boletos. En este contexto, a través de TikTok, una joven mexicana dio a conocer su experiencia conociendo a cante en un evento privado que se habría llevado a cabo en su casa.

Una tiktoker mexicana asegura haber conocido a Taylor Swift en su casa

La tiktoker @naned02 habló sobre una experiencia que muchas "Swifties" morirían por vivir, pues fue seleccionada para conocer a la intérprete de "You Belong With Me" en 2017, luego de que la famosa cantante regresara de un largo descanso antes de lanzar más éxitos: “Yo sabía por rumores que Taylor estaba haciendo estas reuniones secretas para fans que se llaman Secret Sessions. Son reuniones en las que te invitaban a su casa, hacían galletas y te ponía el álbum antes que a cualquier persona, era una oportunidad de meet and greet con Taylor” narró la joven.

La joven mencionó que Taylor le prestó su Grammy para la fotografía. | FOTO: TikTok @naned02

Fue así como procedió a explicar que fue contactada por parte del equipo que maneja a la artista, Taylor Nation a través de Tumblr, una red social en donde la cantante era bastante activa y que además, utilizaba para interactuar con sus seguidores. La invitación era para participar en una convivencia con Swift.

"Me llegó un mensaje que decía que se habían dado cuenta de que yo era una gran fan de Taylor y me pedían algunos datos de información como mi nombre completo, mi fecha de nacimiento, mi teléfono y algunas otras cositas, yo sólo contesté el mensaje y ahora sólo tocaba esperar"

Posteriormente, la contactaron por teléfono, incrédula, la joven pensó que probablemente era otra persona, pero contestó y fue ahí cuando le dijeron que eran del equipo de la intérprete de "Love Story". Finalmente, le hicieron la invitación formal a la convivencia, el único inconveniente es que se realizaría en Los Angeles, California, por lo que la joven agregó que tenía que meditarlo, ya que era un viaje que tenía que planear en tres días, la persona se mostró comprensiva y le dijo que podía pensarlo y devolverle la llamada. Después de consultarlo con su papá, quien le dijo que no dejara pasar la oportunidad, la tiktoker finalmente aceptó, sin importar las implicaciones de la decisión tan apresurada.

La foto grupal con Taylor. | FOTO: TikTok @naned02

¿Cómo fue la convivencia con Taylor Swift?

La joven llegó a Los Angeles, la cita en un hotel a las 16:00 horas y para el evento tenía que dar una contraseña especial por cuestiones de seguridad, asimismo, le pidieron que no dijera nada en la recepción del lugar, ya que una persona parte del equipo de Taylor se acercaría directamente con ella, lo cual fue así: “Mi papá fue conmigo, vio que todo fuera real, que estuviera bien, que no era trata de blancas, me hicieron firmar una hoja y mi papá se fue. Me dieron una bolsita para meter todas mis pertenencias porque nos quitaron todo, me dieron una pulserita que decía Los Ángeles”.

Posteriormente se reunió con otras 80 personas que estaban en el lugar por la misma razón, por lo que la emoción era demasiada para todos los presentes: "Con detector de metal revisaron persona por persona que no trajéramos ningún micrófono, ningún teléfono ni nada que pudiera romper el acuerdo de confidencialidad que acabamos de firmar. Nos subieron a unas camionetas blancas en las que había música de Taylor a todo volumen".

Taylor Swift les habló de sus canciones durante la convivencia. | FOTO: TikTok @naned02

La tiktoker negó saber en donde vive la intérprete de "Lover", pero mencionó que el lugar estaba a 15 minutos, al llegar les dieron la bienvenida a la convivencia en donde les ofrecieron comida: sushi, pizza, galletas y agua en donde esperarían a Taylor, quien finalmente llegó después de dos horas: "En eso escuchamos desde la parte de atrás del cuarto: ‘Hey, guys’. Se podrán imaginar cómo se puso todo el cuarto a gritar. Ella tipaza, iba saludando a la gente."

La joven compartió la foto con Taylor Swift. | FOTO: TikTok @naned02

Después del momento de euforia, Taylor finalmente se sentó en una silla roja, les dijo lo feliz que estaba de verlos ahí, además de que reveló que fue ella quien eligió personalmente a las personas que asistirían al evento privado. Taylor les mostró el álbum de Reputation por primera vez, les fue explicando cada canción y al final hubo un momento en el que cada una podría pasar a conocerla, el momento que más disfrutó la tiktoker, pues platicaron y ahí se percató de que Taylor se sabía su nombre, finalmente la intérprete de "Look What You Made Me Do" le dijo: "Tell everyone in Mexico I say hi (dile a todos en México que digo hola)".

