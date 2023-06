Aunque no lo creas, sí hay quienes los soportan: estos son los signos compatibles con Leo, ¡y la queso!

Uno de los signos más polémicos de la rueda zodiacal es Leo, el cual se caracteriza por su fuerte personalidad, misma que en muchas ocasiones llega a intimidar a las personas que están a su alrededor, haciendo que caigan de la gracia de los demás con facilidad, sin embargo, hay que reconocer que los leoncitos del zodiaco tienen sus virtudes, entre ellas su seguridad en sí mismos, algo que los hace bastante atractivos para el resto de los signos zodiacales.

Y aunque parezca difícil de creer, hay personas que encajan a la perfección con el carácter de los Leo, algo que los puede llevar a establecer relaciones estables y duraderas con los regidos por este signo zodiacal, el cual al ser considerado el rey de los signos tiene una energía vibrante que emana en cualquier lugar en el que se pare.

Descubre si tu signo es compatible con Leo / Foto: Pixabay

Así que si alguno de tus crushes es regido por este peculiar signo zodiacal, será mejor que primero te cerciores de que tu signo es compatible con el de él, algo que te evitará malas experiencias amorosas y que te garantizará que tu tiempo será invertido en la persona correcta, pues, aunque Leo tenga compatibilidad sexual con prácticamente todos los signos zodiacales, lo cierto es que al momento de establecer una relación romántica es bastante selecto.

¿Qué signos son los más compatibles con Leo?

En general, los signos que se rigen por el mismo elemento tienen más posibilidades de tener afinidad, por lo cual, es válido asumir que Leo se lleva bien con el resto de los signos de fuego, pero ojo, al ser bastante apasionados y explosivos, la combinación de dos signos de fuego en una relación romántica también puede llegar a tornarse demasiado intensa, llegando a ser tóxica y posesiva, pero en el terreno sexual no habrá nadie que tenga más química que ellos.

De hecho, para ser compatible con Leo en una relación romántica es importante que seas insaciable en la cama, algo que los hace compaginar con Libra, Escorpio, Sagitario y Aries, los cuales se pueden tornar como parejas sexuales ideales para Leo. Aunque en caso de que se quiera establecer una relación romántica, la mejor pareja para los leones del zodiaco siempre será alguien regido por el signo de Acuario.

En el ámbito amistoso, Leo se lleva muy bien con Aries, signo brutalmente honesto que no tiene frenos para decir las cosas, aunque también es probable que lleguen a chocar debido a que a Leo hay ocasiones en las que les gusta que se le mienta con tal de que se le alabe de manera continua.

Acuario es considerado como la mejor pareja de Leo / Foto: Pixabay

Compatibilidad de Leo y Virgo

Si eres Leo y tu crush es Virgo, ahí no es y viceversa. Estos signos son como el agua y el aceite, no se mezclan ni por error, de hecho, entre más lejos estén, mejor. Ambos signos se caracterizan por tener temperamentos fuertes y por su continua búsqueda de la razón, así que no soportan que los contradigan y menos personas que piensan que lo saben todo y curiosamente los dos signos zodiacales tienen el defecto de sobrevalorar su conocimiento.

Sin embargo es un hecho que ambos saben de lo que hablan, y esto los vuelve muy competitivos en el terreno profesional, escolar y laboral. Virgo es un signo que no nació para doblegarse ni ser mandado, mientras que Leo quiere ordenar a diestra y siniestra, algo que podría comprometer su vínculo, especialmente en el ámbito romántico, ya que los leones del zodiaco siempre quieren tener bajo control a su pareja y los Virgo también luchan por llevar el orden en cada una de sus relaciones.

Además, los Virgo son super críticos hasta consigo mismos, por lo cual es común que le digan sus defectos a sus parejas, mientras que los Leo odian la crítica, cuestión que podría desatar chispas entre ellos. Pero no todo es malo, ya que en el ámbito sexual tienen mucha compatibilidad, esto en atención a que ambos son signos curiosos e inteligentes, características que los llevan a explorar sus límites creativos en la cama.

