Indigna invitación para boda "pet friendly": se aceptan mascotas, pero no niños

Muchas parejas de novios han optado por no invitar niños a la celebración de su matrimonio, pues consideran que este tipo de eventos no son para ellos; es así como colocan una advertencia en la invitación de su boda para que cumplan con esta petición. Sin embargo, la nueva práctica ha generado todo un debate con los padres de familia, pues hay algunos que señalan esto como discriminatorio.

Fue precisamente lo que le ocurrió a David y Alice, una pareja que en la invitación de su boda colocó la leyenda "no niños", pero lo que más llamó la atención y desató la furia de internautas, es que en el mismo escrito pusieron "pet friendly", es decir que los perros o cualquier mascota sí era bienvenida a su fiesta. No tardó mucho en que este papel diera vuelta en redes sociales, pues esto enfureció a más de uno.

Los novios no quisieron niños en su boda y e eso generó polémica | Foto: redes sociales

El evento a realizarse el próximo 19 de agosto se llevará a cabo en el Salón Los Cerezos, aunque se desconoce la ubicación exacta de donde se celebrará la fiesta. El polémico escrito hizo que en redes sociales se convocara a la gente a que no asistiera al evento, o también a que todos llevaran una mascota para que los novios vieran que no era muy fácil lidiar tampoco con animales, pues algunos aseguraron que son "peor" que los niños.

Pero lo que causó enojo y descontento en internautas, no es en realidad que no se permita la entrada de niños, es que se le de prioridad a la mascotas antes que a los seres humanos. Además, aseguraron que fue una descortesía tanto de la pareja como del diseñador de la invitación el colocar el "no niños" tan contrastante con "pet friendly", ya que señalaron que pudieron haberlo puesto de una mejor manera.

Y aunque este tipo de eventos puede o no ser para niños es importante que los novios lo mencionen en su invitación | Foto: pixabay

¿Cómo decir que la boda es solo para adultos?

Es cierto que los novios son quienes eligen si quieren o no niños en su fiesta y aunque puedan tener distintas razones, informarle a sus amigos o familiares cercanos con hijos, puede generar algunas incomodidades, lo que muchas veces los lleva a preguntarse, ¿cómo decirle a mis invitados que no quiero niños en mi boda? Y aquí hay algunas sugerencias para informarles a los invitados esta situación.

"Ceremonia y recepción sólo adultos".

“Debido a razones de seguridad en nuestro lugar, no podemos extender esta invitación a los niños”.

“Adoramos a sus hijos, pero creemos que necesitan una noche libre. Sólo adultos, por favor”.

SIGUE LEYENDO

Mujer rechaza invitación a boda por no permitir niños: "Donde mis hijos no son bienvenidos, yo tampoco"