¿Qué pasa si te quedas dormido en el Metro y llegas hasta los talleres?

El Metro de la Ciudad de México se ha convertido en un escenario donde suceden muchas cosas, en un viaje puedes conocer una pequeña parte de la vida de las personas que te acompañan en el vagón, cada una de ellas tiene una historia que contar y aunque es probable que jamás las conozcas, sí es cierto que, por un momento, formaron parte de tu vida también. Así mismo, el Metro es un lugar donde se han gestado distintas leyendas urbanas que tienen como testigo a las personas que diariamente viajan en él.

Usuarios del Metro afirman haber visto entidades aterradoras tanto dentro de los vagones como en los andenes de ciertas estaciones, desde una mujer sonriente que espera tu salida del tren cuando todo se encuentra solitario hasta los supuestos túneles subterráneos que conectan distintos puntos de la ciudad, este transporte que es usado diariamente por millones de personas también se convirtió en un lugar de apariciones donde los ecos del pasado se siguen escuchando.

Desde hace varios años se han difundido distintas historias terroríficas sobre el Metro.

Fotografía: Cuartoscuro.

Una de las leyendas más sonadas es que, cuando una persona se queda profundamente dormida dentro de un vagón que está a punto de finalizar su servicio y entra a los talleres del Metro, puede encontrarse con extrañas criaturas como una niña canibal que supuestamente se perdió entre los pasillos del transporte y tuvo que sobrevivir comiendo carne humana o entes que habitan entre los rincones más oscuros y podrás ver através de las ventanas, pero el terror de entrar a una zona prohibida no es sólo por estas historias, sino que incluso puedes ser detenido por ello.

¿Qué pasa si te quedas dormido en el Metro y llegas a los talleres?

Es muy normal que con el ligero movimiento del tren y los asientos junto a la ventana, el sueño comience a vencer los cuerpos cansados de quienes regresan a su casa después de una larga jornada laboral o de estudios, es por ello que es bastante común ver a personas dormidas dentro de los vagones y casi siempre su sexto sentido los despierta en el momento justo para poder salir del tren y continuar con su camino, pero hay algunos que siguen dormidos y llegan hasta los talleres del Metro, zona que se encuentra prohibida para personal no autorizado, lo que puede traer consigo el pago de una multa o hasta un arresto.

Aunque haya muchas leyendas, la realidad es que pueden arrestarte por quedarte dormido.

Fotografía: Cuartoscuro.

Y es que el quedarse dormido no es un delito, pero el ingrezar a zonas prohibidas sí lo es ya que, de acuerdo con el artículo 30 de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, ésto se considera una infracción de tipo C, por lo que se aplicará una multa que oscila entre 21 y 30 Unidades de Medida, lo que puede ir desde los 2 mil 178 pesos hasta los 3 mil 112 pesos.

En caso de que no puedas o no desees pagar la multa, tienes el derecho de elegir entre un arresto de 25 a 36 horas o realizar trabajo comunitario de 12 a 18 horas; del mismo modo se establecen disposiciones especiales para personas que trabajan por jornada, como obreros o trabajadores y la ley establece que la multa no podrá ser mayor al monto correspondiente a su jornada laboral o salario de un día, en el caso de personas que no son asalariadas, como estudiantes, la multa no superará el equivalente a un día de sus ingresos.

La multa será de acuerdo a los ingresos del trabajador o estudiante.

Fotografía: Cuartoscuro.

¿Qué cosas están prohibidas en el Metro?

De acuerdo con el Reglamento de la Ley de Movilidad del Distrito Federal, existen distintas prácticas que se encuentran prohibidas dentro del Metro, si te descubren realizando alguna de ellas tendrás que enfrentarte a las sanciones antes mencionadas y, en el mejor de los casos, sólo te impedirán usar el transporte, por ello es importante conocerlas (si quieres ver el reglamento completo da clic AQUÍ):

Artículo 227.- Son causas justificadas para negar al usuario la prestación del servicio de transporte público de pasajeros, cuando:

I. Se encuentre notoriamente bajo el efecto de bebidas alcohólicas, estupefacientes o psicotrópicos;

II. Porte bultos, materiales inflamables o animales que puedan, de forma manifiesta, causar molestia o representen un riesgo para los demás usuarios o ensuciar, deteriorar o causar daños al vehículo, con excepción de perros de asistencia;

III. Ejecute o haga ejecutar a bordo de los vehículos actos que atenten contra la seguridad e integridad de los demás usuarios; o bien alteraciones evidentes de la conducta;

Estas son las cuestiones prohibidas del metro.

Fotografía: Cuartoscuro.

IV. De manera evidente se perciban alteraciones de la conducta que puedan poner en riesgo la seguridad de los demás usuarios;

V. Solicite el servicio en lugares distintos a los autorizados por la Secretaría;

VI. Se solicite transportar un número de personas y equipaje superior a la capacidad autorizada para el vehículo;

VII. El medio de transporte se encuentre dando servicio a su máxima capacidad y el ascenso de más pasajeros, propicie un posible accidente.

VIII. En general, cuando pretenda que el servicio se otorgue contraviniendo las disposiciones legales o reglamentarias.

Es así como las leyendas van más allá de lo sobrenatural y aunque nadie puede afirmar con seguridad que la mujer sonriente o los túneles no existen, lo que sí es un hecho es que el ingresar a zonas prohibidas o realizar cualquier actividad que atente en contra del reglamento podrá traerte como consecuencia una multa o, incluso, ser arrestado.