Para el ser humano siempre ha sido un enigma lo que hay más allá de la muerte y aunque ha trabajado durante años en encontrar una respuesta hasta hoy nada está confirmado, pero si existen muchas teorías sobre lo qué sucede con los seres humanos y su alma cuando fallecen.

Dolores Cannon una hipnoterapeuta estadounidense, especializada en regresión a vidas pasadas, dedicó gran parte de su vida a encontrar una respuesta e incluso publicó los resultados en su libro “Entre la vida y la muerte”, el cual examina los distintos niveles de existencia en los reinos espirituales a través de los testimonios de las vidas pasadas de cientos de personas.

Dolores Cannon era una hipnoterapeuta estadounidense que falleció en 2014 Foto: Jerry Blackburn

La también profesora nacida en 1931 en St. Louis, Missouri, Estados Unidos, recabo información de los pacientes que atendió durante al menos 40 años, en su libro, la especialista afirma que los suicidas no van al infierno, que no hay un castigo eterno para un alma que se quite la vida y que al igual que las demás almas que no se suicidan, van a un lugar de sanación.

¿Las almas que se suicidan van al infierno?

Dolores sostuvo en su libro que una vez que esas almas eran curadas tendrán que volver a enfrentar la lección de vida de la que desertaron ya que son conocimientos que deben adquirir y que no se deben saltar sin importar lo dolorosas que sean, kármicamente también deben reparar por renunciar temprano.

En conclusión, los suicidas al tomar la decisión de desertar de su vida por sentirse incapaces de seguir o encontrar una solución, están desistiendo de su lección, por lo que además de volver a enfrentarse a esa lección las veces que sean necesarias hasta que aprendan a resolver la problemática de una manera aceptable y para limpiar su karma. Dolores falleció el 18 de octubre de 2014 en Washington, pero su legado fue un parteaguas en la investigación sobre la vida después de la muerte.