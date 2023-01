Indignante: era paramédico, pero a través de hipnosis abusó sexualmente de una mujer

En México existen diversos casos de personas que suplantan identidades, profesiones o hacen uso las propias para engañar gente. Las víctimas van desde menores de edad que son enganchadas a través de juegos o aplicaciones de celular para posteriormente secuestrarlos, asimismo, las víctimas también pueden adultos y adultas, mujeres que de igual forma, creen las mentiras de alguna persona que busca abusar sexualmente de ellas.

Tal es el caso de un paramédico identificado como Eduardo "N", quien era técnico en urgencias médicas de la Cruz Roja Mexicana y que hace un año acudió a dar consulta privada en la colonia Santa María Insurgentes, alcaldía Cuauhtémoc, se autodenominaba especialista en Covid-19, la enfermedad causada por el virus que causó miles de muertes en el mundo y contagios que provocaron cuadros graves en algunas personas en 2020.

La indignante terapia "post Covid-19"

Fue el 30 de enero de 2022 cuando acudió al domicilio señalado, donde una mujer, su paciente, decía sufrir graves dolores de cabeza y estrés a causa del virus que provocó la pandemia hace tres años. Eduardo "N" le dio una sesión de hipnosis, pero después de ésta, la mujer sintió molestias en sus partes íntimas y al revisar las grabaciones de las cámaras de vigilancia al interior de su departamento se llevó una terrible sorpresa, Eduardo "N" había abusado sexualmente de ella.

Eduardo "N" abusó de su paciente. | FOTO: Facebook

Y además del abuso, el sujeto le tomó fotos cuando estaba desnuda, por lo que la víctima procedió a denunciarlo y la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales inició las indagatorias correspondientes y fue el pasado sábado 14 de enero, en la colonia Doctores cuando elementos de la Policía de Investigación (PDI) cumplimentaron la orden de aprehensión en su contra por el delito de violación equiparada agravada y finalmente, fue puesto a disposición de un juez en el Reclusorio Oriente.

Eduardo "N" era un paramédico que en ocasiones, se hacía pasar por doctor e hipnotista a tal grado que apareció en algunos medios dando consejos para prevenir el Covid-19, asimismo, ofrecía "terapias post Covid-19 ", que consistía en una sesión de hipnosis. Se desconoce si con todas sus pacientes actuó de esta forma y cuántas personas pagaron por sus servicios, sin embargo, bastó la denuncia y las pruebas que presentó la mujer mencionada para que finalmente, Eduardo "N" fuera aprehendido y dejara de realizar este tipo de actos.

Una joven acusa que su ginecólogo abusó sexualmente de ella

En octubre pasado se dio a conocer el caso de Fernanda, una joven de 23 años de edad que acusó a su ginecólogo de presuntamente haber abusado sexualmente de ella cuando acudió a una cita con él en su consultorio ubicado en Coyoacán. La víctima relató a Telediario que acudió acompañada de su novio y de su mamá a la cita.

No obstante, fue el doctor identificado como Joel "N" quien le solicitó a sus acompañantes que salieran del consultorio para así poder llevar a cabo la revisión, ellos accedieron. Fue así como se quedaron solos en el consultorio, el ginecólogo preparó una inyección, la cual le colocaría en el catéter del suero que tenía puesto, luego le colocó que se recostara en la camilla.

Familiares y conocidos de Fernanda protestaron cuando se dio a conocer el caso. | FOTO: Especial

La joven hizo caso, posteriormente le pidió que se desnudara, le aplicó la una inyección y fue ahí cuando comenzó a sentir sueño, el doctor le dijo que era normal. Entonces, la joven relató: "No sé si fueron los movimientos, pero empecé a despertar y observé cómo el doctor movía mis piernas y entre ojos, me estaba violando. Se dio cuenta y dejó de hacerlo. Me paré toda sedada, pero llegué con mis familiares para contarles lo que me había pasado, fue horrible”. Después de la traumática experiencia, Fernanda levantó la denuncia correspondiente y el sujeto fue detenido. El pasado 7 de octubre se realizó la primera audiencia en el Reclusorio Oriente para determinar su situación jurídica.

SIGUE LEYENDO:

VIDEO: ¿intento de asalto o de secuestro? una mujer huyó cuando un auto rojo se le acercó sospechosamente

Por pornografía infantil y trata de personas condenan al youtuber “Coyote Con Sentido” a 23 años de prisión