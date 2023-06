Mhoni Vidente Horóscopos de la semana del 19 al 23 de junio, predicciones de salud, dinero y amor

Mhoni Vidente trae para ti las mejores predicciones de los horóscopos para esta semana del 19 al 23 de junio del 2023; conoce todo lo que le deparan los astros a los signos del zodiaco en salud, dinero y amor.

Aries

Esta semana será mágica para ti, como signo de fuego, ya que lograrás alcanzar todos los objetivos que tienes en mente. Se acerca la renovación de tu contrato de trabajo, así que es importante que lo analices detenidamente y comiences una nueva etapa en tu vida laboral. Recuerda que si prestas atención a los comentarios negativos sobre ti, solo fortalecerás a tus adversarios. Aprende a ignorarlos, ya que en realidad solo están envidiando tu persona.

Tus números mágicos son 19 y 32, y tu color de la abundancia es el rojo. En el tarot, tu carta es "La Muerte", que simboliza enterrar el pasado y construir un presente mejor. Aleja a las personas tóxicas de tu vida, tanto en el ámbito amoroso como en las amistades que solo buscan su propio interés.

Esta carta indica que estarás transformando tu vida para bien y que vivirás una época de progreso. El 22 de junio será tu mejor día, así que no lo desaproveches y atrévete a hacer todas esas cosas que has estado pensando desde hace tiempo.

Tauro

Día para aprender una valiosa lección de vida que te llegará a manos de una persona que respetas mucho.

Si tienes hijos, es importante que les enseñes correctas formas de comunicarse con otros, podrían estar experimentando dificultades para esto.

Un familiar de edad madura que es muy querido por ti tendrá un momento delicado de salud, dale el apoyo que necesita.

Tienes un gran talento para lo que realizar como trabajo y lo sabes, pero necesitas enfocarte de mejor manera en tus obligaciones, vuelve a recordar lo que aprendiste en la época de estudio, te será de mucha ayuda para lo que debes realizar ahora y lo que te vendrá en el futuro.

Géminis

Estás pasando por inocente con alguien que está jugando contigo, muchas veces debemos mirar bien quien está a nuestro lado, puede ser que la persona que estés conociendo de hace poco te esté jugando una mala pasada y crea que puede manejarte a su antojo, no dejes que esto suceda, toma el control de la situación y si te sientes que estás siendo engañado, entonces corta la relación y la comunicación con esa persona, no reporta nada bueno a tu vida.

El trabajo trae consigo algunos dolores de cabeza, muchas tareas difíciles te llegarán durante la jornada, por lo que prepárate por la mañana con un buen desayuno alto en frutas y fibra para darte energía.

Estás dejando pasar la oportunidad de conocer a alguien maravilloso que tiene un interés muy grande en tu bienestar, es una buena persona, no dejes que la desconfianza se apodere de ti.

Cáncer

Estás dejando de moverte en la vida, te estás quedando de pie frente a los problemas sin hacer nada, debes asegurarte de tener la capacidad de hacer algo por lo que te aqueja, no tomar acción sobre esto puede traer problemas en el futuro.

No dejes de responder los mensajes que te envía alguien que está muy pendiente de tu vida solo porque te sientes agotado y porque tienes otras prioridades, podrías perder a esa persona y encontrará a alguien más, te arrepentirás después.

Una mejor oportunidad de trabajo llegará hoy, pero deberás evaluar si te quedas en el lugar seguro donde estás o correr el riesgo, quizás sea buena idea meditarlo con alguien de confianza que pueda aconsejarte bien en esta materia, si tienes pareja, esa es la persona indicada para conversar el asunto.

No es momento de realizar un viaje, mejor espera hasta cuando todo esté en orden en tu vida.

Leo

Te sientes con una derrota interna, puede ser a causa de la pérdida de un trabajo o de un fracaso amoroso, no dejes que esto te tiré abajo, siempre puedes encontrar un nuevo lugar para desempeñarte y el amor tiene buenas noticias para ti, porque si terminaste una relación hace poco, alguien más podría aparecer muy pronto, solo debes prestar atención a las señales.

No mires los tropiezos como un término de algo, sino que son solo obstáculos que nos enseñan a ser mejores y a siempre estar en constante evolución.

Leo tiene la tarea de hacerse escuchar en su trabajo, tienes grandes capacidades para ser un gran líder, por lo que no te quedes en un puesto de menor importancia, intenta subir hasta llegar a la cima.

Una persona cercana te ofrecerá un dinero a cambio de un trabajo muy fácil de realizar, acepta la oferta.

Virgo

Estás dejando que otras personas tomen decisiones por ti, esto no será bueno, ya que perderás la capacidad de tomar opciones que te convengan más.

Si se trata de tu pareja, no dejes que haga de tu vida una obligación suya, no dejes que tome los caminos por ti, siempre es bueno conversar las cosas en una relación, pero no siempre puedes dejar que la otra persona te diga que hacer y que no, toma las riendas de tu vida.

No dejes de visitar a tus seres queridos, si tienes algún conflicto con alguien de tu familia, hoy es el momento para solucionar las cosas.

Tienes la energía para poder soportar una tarea que te indicarán el día de hoy, pero necesitas estar con más atención a las personas que quieres, no dejes que el trabajo se apodere de tu vida y será lo único que tengas que hacer.

Libra

Libra tiene la oportunidad de disfrutar grandes cambios en su vida, serán muy positivos, pero ojo, no debes darte el lujo de experimentar y tantear terreno todo el tiempo, a veces necesitas tomar acciones claras y sin rodeos.

Una persona te preguntará una verdad que se le ha estado tratando de ocultar, pese a que quizás prometiste no decirle, debes mirarle a los ojos y ver si esta situación le tiene en desesperación, si es así, entonces revela lo que te está preguntando.

Una mujer de edad tiene un consejo muy sabio para ti el día de hoy, se trata de algo sobre el amor y las relaciones que te has demorado en darte cuenta.

No dejes que se vaya el amor, no dejes que la persona que quieres cambie de rumbo y se separe de tu lado, puedes estar corriendo un riesgo con la actitud que has tomado en esta parte de tu vida.

Escorpión

Día para esforzarte en el trabajo, pero será muy agotador, por lo que procura tener todo listo en tu hogar para llegar e intentar descansar el mayor tiempo posible.

Estás tomando demasiadas cargas en tu vida, no debes siempre la persona responsable de todo, debes también darles tareas a los demás integrantes de tu grupo o a las personas con las que compartes tu hogar.

Si vives con amigos, entonces debes diseñar una estrategia para que todos hagan su parte, así como también lo que no deben hacer, recuerda que la convivencia es lo más importante.

No dejes que otros se aprovechen de ti, muchas veces dejamos que personas que no nos reportan beneficios estén en nuestra vida solo con la idea de que son nuestros amigos, pero su interés radica en otra cosa, saca esas personas de tu vida.

El amor necesita un momento a solas, entrégale eso a la persona amada esta noche.

Sagitario

Comienzas a dejar de lado a personas de suma importancia para ti, sabes de quienes se trata, por lo que debes tomar consciencia de ello y darles un llamado, una visita u organizar una junta con ellos.

Una pareja de amigos necesita tu ayuda en un tema un tanto difícil para ti, debes ayudar en la medida de lo posible, si no puedes o no tienes tiempo, diles amablemente que les ayudarás de otra formas.

Tienes la posibilidad de conocer a alguien o quizás ya le has conocido, pero puede ser que no sea de todo tu agrado, intenta ver lo positivo en esa persona, si aun así no te nacen sentimientos románticos por ella, entonces no le sigas haciendo falsas ilusiones.

Tu pareja, si estás en un compromiso, te hará una petición importante el día de hoy, será algo un tanto extraño al principio, pero luego tomará sentido, escúchale.

Capricornio

En la familia existen algunas diferencias que pueden provocar un quiebre entre algunos de sus integrantes, si observas esta situación entonces debes intentar darle solución a esta situación, si no puedes hacerlo, entonces busca que las personas lleguen a un entendimiento pacífico.

Conflictos por dinero podrían darse en la pareja, no dejes que lo material se interponga y que melle el amor que hay entre ustedes, es probable que no se trate del único tema de discusión, pero sea el inicio del conflicto.

Una persona que ha estado a tu lado por mucho tiempo necesita darte una visión sobre lo que estás realizando mal en tu vida y que te aleja de la etapa de plenitud que quieres estar viviendo, escúchale, será un muy buen consejo.

No dejes de hacer las cosas que quieres el día de hoy, no esperes a un mañana donde no tienes la seguridad de lo que resultará.

Acuario

Estás en una etapa financiera difícil y te puede estar costando un poco llegar bien a fin de mes, comienza desde hoy a ahorrar si es que estás en la posibilidad de hacerlo y también a poner más ojo en los negocios y en el dinero que vas generando.

Es probable que si te dedicas a la venta de productos o de cualquier tipo de servicios, notes un desorden en la contabilidad, intenta corregir esto buscando asesoramiento profesional, debes llevar un orden regular en lo que haces.

La vida de pareja comienza a mostrar algunas dificultades, sobre todo en aquellas donde ambos necesitan ponerse de acuerdo, como los gastos, las compras de cada mes y las decisiones que deben tomar en el hogar, no dejen que esto se interponga en el amor.

Debes cuidar más de tu rostro, comienza el día de hoy a aplicar cremas antes de ir a dormir y al despertar.

Piscis

No puedes vivir solo de sueños, tienes que realizar acciones concretas en tu vida, algo que para Piscis puede presentar una dificultad, ya que son uno de los signos más soñadores e idealistas del zodiaco.

Será un momento ideal para comenzar a poner fecha a las cosas que deseas conseguir, si te pones plazos, trabajarás más duro para conseguir tus metas.

No dejes de planear una velada especial para el ser amado el día de hoy, a veces no es necesario algo muy elaborado, también puedes encontrar placer y divertimento en algo simple que los acerque más.

Una persona muy importante necesita decirte algo que no puede esperar, será una buena jornada para el amor, por lo que debes aprovechar el momento.

En el trabajo tendrás una tarea importante que deberás realizar de forma muy cuidada, no dejes de poner atención a cada detalle, podrías cometer un error si no lo haces.