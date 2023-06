¿Cómo limpiar mi karma? Así conseguirás tu despertar espiritual

Seguramente alguna vez has escuchado hablar sobre el karma y la importancia tanto positiva como negativa que tiene en tu vida, pues no es más que una forma de energía que se acumula en tu persona y por lo tanto repercute de forma directa en cada detalle de ti. ¿Pero de dónde surge?, pues bueno, hay mucho que saber de él, pero lo más importante y fundamental es que lo que dices, haces e incluso piensas se va acumulando hasta que el universo te la regresa con el paso del tiempo.

Aunque el karma no es ningún castigo ni mucho menos con la que el universo trata de darnos una enseñanza divina de la cual tomar el mejor aprendizaje y transformarlo para que también en nuestro día a día ocurran aspectos buenos y positivos, siempre cargados con la mejor energía. Sin embargo, hemos de advertir que hay personas que tienen un karma más afectado que otras y ante ello es importante resaltar que, ¡deben limpiarlo de inmediato!

Aprende a conectar con tu ser. (Foto: Pexels)

¿Cómo se puede limpiar el karma?

Un aspecto fundamental para entender el karma y por lo tanto poder limpiarlo para conseguir ese anhelado despertar espiritual es que todo lo que le das a las personas, animales y al universo regresará tarde o temprano a ti, es decir, que cuando ofreces algo de mala fe, de mala gana o con un toque de venganza o rencor, la misma energía llegará a ti con el paso del tiempo. Para evitar lo anterior no sólo hay que presumir la mejor actitud, sino también tomar cartas en el asunto e iniciar con una limpieza profunda.

De acuerdo con los expertos, hay al menos tras aspectos que todas las personas deben de intentar para alcanzar ese desperter espiritual y vienen de una reflexión profunda, hasta los elementos más difíciles como aprender a soltar. El mejor ejemplo de ello es que cuando una situación en particular nos preocupa porque nos hicieron daño o nosotros hicimos el daño, el karma llegará por no aprender a soltar ese momento en particular. Así que si quieres mejorar tu energía, no dudes en seguir estos pasos.

Perdónate. Lo primero y más importante para iniciar con tu despertar espiritual es que aprendas a perdonarte y te des la oportunidad de dejar el pasado en su lugar; el truco para ello es aceptar la situación, entenderla y abrazarla, pues de lo contrario se convertirá en una carga que repercutirá en tu karma y por lo tanto la energía positiva se verá opacada ante la negativa.

Da tu mejor cara ante los problemas. (Foto: Pexels)

Da lo que quieres para tu vida. Como te advertíamos arriba, el universo siempre nos da lo que ya dimos y es por ello que siempre (o la mayor parte del tiempo) pongas tu mejor cara y actitud y enfrentes los problemas diarios. Aprende a ser amable, comprensible y de ser posible, un guía para otros, además que debes de rodearte de energía positiva para que también influya en tu vida; recuerda que si estás expuesto a lo negativo, puede presentarse una predisposición a encaminarte por ese lado.

Por otro lado, es muy importante que tengas en cuenta todo lo anterior, pero con una clara advertencia y es que si cada que entregas lo mejor de ti tanto espiritual como materialmente esperas que los otros lo hagan por ti, no podrás limpiar tu karma en absoluto y, por el contrario, lo cargarás más de energía negativa, ya que no lo estás haciendo desde el corazón, sino desde el interés.

Conecta contigo mismo. Finalmente, debes de tener en mente que para lograr limpiar tu karma debes de pasar por una profunda reflexión en la que medites todo lo anterior, si has personado, soltado el pasado y dado sin esperar nada a cambio, y una excelente forma de culminar con todos los puntos anteriores y además conseguir reconectar contigo y tu ser, puedes iniciar con las meditaciones en las que incluso encontrarás los caminos que te llevarán a cumplir los puntos anteriores.