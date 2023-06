¡Acuario volverá con su ex!, así afectará el solsticio de verano a los signos del zodiaco

Nos encontramos a pocos días del solsticio de verano, un momento que está cargado de energía positiva y que nadie debe dejar pasar para asegurar varios meses llenos de buena suerte y abundancia tanto en lo económico, lo profesional y lo amoroso; es por ello que muchas personas también aprovechan este trance de una estación a otra para realizar todo tipo de rituales y así asegurar su fortuna. Aunque todo lo anterior puede ayudar a mejorar la temporada, lo cierto es que los astros ya tienen predestinado lo que le ocurrirá a los signos del zodiaco.

Con el verano a punto de tocar nuestras puertas conviene saber que será una época en la que todo fluya de la mejor manera, al menos si se habla del aspecto amoroso tanto para quienes están en un noviazgo y quieren dar el siguiente paso para llegar al altar, para quienes ya están en matrimonio y buscan forjar aún más la relación, como para quienes están solteros y temerosos de dar un nuevo paso en el amor. Afortunadamente, todos los signos se verán favorecidos incluso si regresan con su ex, como es el caso de Acuario.

Las citas de verano son las más románticas. (Foto: Pexels)

¿Cuándo es el solsticio de verano?

En México el solsticio de verano tendrá lugar el miércoles 21 de junio y una de las razones por las que esta fecha es la más importante del año es porque por la posición del Sol en el sistema solar, en el planeta tierra se vive el día más largo del año; de acuerdo con los expertos, este 2023 las personas podrán ser testigos del cambio de estación a las 8:57 a.m. según la hora centro del país.

Por otro lado, desde lo astrológico es el momento del año ideal para nutrirse con la mejor energía, tal y como ocurrió con la primavera pasada, así que los rituales y meditaciones pueden formar parte de tu día este 21 de junio. Sin embargo, debes recordar que los astros ya tienen asegurada una fortuna para ti y sobre ello debes de tomar en cuenta algunos aspectos fundamentales con los que podrás aprovechar al máximo los próximos meses, no importa si eres Acuario, Aries, Libra o cualquiera de los otros signos.

¿Cómo afectará en el amor el solsticio del verano?

Tal y como te adelantábamos, las buenas noticias (o malas, según sea el caso) llegarán para las personas del signo Acuario, pues las nuevas oportunidades en el amor estarán muy presentes este verano y es muy probable que regresen con sus ex parejas y perdonen los errores del pasado. ¿Pero qué le espera en el amor al resto de los signos?, descúbrelo a continuación.

Aprende a ser espontáneo y detallista. (Foto: Pexels)

Aries

Para los carneros estos serán meses de disfrutar al máximo en compañía de sus parejas, pero para lograrlo es muy importante que saquen a relucir lo que los hace únicos con su espíritu aventurero, impulsivo, arriesgado y divertido, así que no teman en proponer citas en las que todo lo anterior se fusione y así puedan dejar ver sus almas libres hasta conocerse en otros aspectos que aún tenían ocultos.

Tauro

El solsticio de verano ayudará a este signo a replantearse qué es lo que está priorizando y que lo ha terminado por alejar a su pareja y si bien una ruptura no está en la mira tras el cambio de estación, es importante que uses la energía de la temporada para revivir la llama del amor. La mejor forma de lograrlo es hacerte es espacio y tiempo suficientes para estar junto a tu ser amado, ya sea en una tarde de películas en casa, en una cena romántica o con momentos preciados que refuercen el vínculo.

Géminis

Por su parte, este signo se dará una nueva oportunidad en el amor y todo gracias a la energía que el solsticio de verano les dejará a los Géminis; así que en la primera oportunidad que tengan pueden llegar a conocer a una nueva persona y con quien podrán disfrutar del romance al máximo. ¡Así que deja brillar todos los rasgos de tu personalidad!, pues serán éstos los que te ayuden a enamorar a alguien.

Cáncer

En el caso de quienes ya tienen pareja, es importante que usen esta temporada para volver a conectar, no caer en la monotonía y evitar la ruptura, así que asegúrate de tener claro qué es lo que quieres de tu ser amado y qué puedes ofrecer, ¡y pon las cartas sobre la mesa! Mientras que para los solteros, tal vez tengan que pasar unos cuantos meses más en la soltería y es que para ustedes también es importante tener la reflexión anterior para así asegurar el amor.

Para conectar con tu pareja necesitas conectar primero contigo. (Foto: Pexels)

Leo

Para este signo la fortuna está de su lado, pues en estos meses podrán fortalecer sus relaciones al dedicarles más tiempo y espacio, además de que espiritualmente lograrán conectar como nunca y una de las ventajas de esto es que lograrán dar el siguiente paso al formalizar. Por otro lado, quienes están buscando pareja también encontrarán con quien conectar.

Virgo

¡Nuevas oportunidades en el amor!, así que mantente con los ojos bien abiertos para descubrir a una nueva persona que te robará el corazón con su forma de ser y tratarte; la mejor parte es que el vínculo que surja en esta temporada será de larga duración y te ayudará a conocer partes de tu personalidad que desconocías.

Libra

Aunque para los solteros no habrá muchos cambios, los enamorados se encontrarán con su mejor momento en la relación y deberán aprovecharlo, especialmente si después de las últimas transiciones astrológicas pasaron por rachas complicadas llenas de peleas y conflictos.

Escorpio

El solsticio de verano para los Escorpio les dará esa energía que no han tenido en las últimas semanas y que deben de aprovechar para demostrarles a sus parejas que pueden ser las personas más románticas y espontáneas. Asimismo, si existían problemas es momento de hacerles frente, hablarlos, resolverlos y dejarlos en el pasado para poder avanzar.

Que el romance no se pierda con el paso de los años. (Foto: Pexels)

Sagitario

Durante el solsticio de verano tienes que meditar y dedicar tiempo para ti, pues hay problemas que sólo tú conoces que te están alejando de tu pareja, amigos y familia. Al resolver cada uno de ellos, podrás acercarte nuevamente hacia tus seres queridos para ser tan alegre como siempre, así que no dudes en pedir ayuda si es necesario, pues tienes un gran equipo detrás que será tu pilar.

Capricornio

El verano es el momento más romántico del año y si tienes pareja debes de darte unas pequeñas vacaciones junto a ella para que estén más cercanos que nunca, mejoren su relación, se descubran en nuevas situaciones e incluso se agradezcan por estar el uno para el otro. Un plan como este los puede volver el referente de la pareja perfecta que todos buscan.

Acuario

Tal y como te hemos advertido en esta nota, tu signo será uno de los más afortunados en el amor tras el solsticio de verano, ya que volverás con tu ex, una noticia que puede resultar emocionante para quienes saben que aún se pueden arreglar las cosas para que todo vaya hacia el futuro. Por supuesto, esta predicción de los astros no aplica para todos y no quiere decir que tienes que ir corriendo a buscar a tu ex, pues en muchos casos los problemas seguirán vigentes entre ambos.

Piscis

Finalmente, entre los cambios amorosos más importantes que nos dejará el verano destaca que los Piscis también tienen que reconectar con ellos mismos para poder ofrecerle algo a su pareja y así evitar el truene. Recuerda que las relaciones se construyen con ambos pilares y no estás poniendo de tu parte.