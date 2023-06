Así lucen actualmente los niños llorando; este es el story time del meme viral

Las redes sociales nos han dejado momentos icónicos en los que las tragedias con un toque de humor y momentos divertidos se han vuelto virales hasta el punto de tocar el corazón de miles de internautas y no sólo momentáneamente, sino hasta el punto de convertirse en un "mood" para muchos. Así ocurrió con un par de niños que al momento de ser fotografiados estaban llorando y con un semblante triste y sin pensarlo la imagen le daría la vuelta al mundo como el meme que marcó a toda un generación y que incluso conocen famosos como Bad Bunny.

Seguramente en algún momento has visto en redes este meme viral de dos niños abrazados, con el rostro lleno de lágrimas y rojizo con todo tipo de historias ficticias siempre acompañadas por leyendas como "mi compa y yo cuando..." o "somos mi mejor amigo y yo". Y el Internet colapsó desde que se reveló cómo lucen los protagonistas de este momento tan icónico, además que desde su propia voz contaron el story time de lo que ocurrió durante su salida de primaria y por qué terminaron llorando.

Esta foto cambió sus vidas.(Foto: TikTok @Hassancg01)

Meme de niños llorando: esta es la historia detrás

A través de TikTok un usuario identificado como Hassancg01 compartió un video junto a su gran amigo tratando de recrear aquel momento capturado hace más de diez años y que muestra cómo lucen actualmente los jóvenes. "Me presento. Soy yo y fui un meme viral", se escucha en la publicación que ya suma más de tres millones de reproducciones.

Luego de una intensa petición por parte de los internautas, uno de los jóvenes decidió contar el story time con todos los detalles detrás de este momento y según aseguró, fue durante su salida del sexto año de primaria cuando les tomaron a él y a su amigo esta foto que más tarde se volvería en uno de los referentes de humor digital preferidos por muchos. "Esa foto tiene cinco años, casi seis desde que se hizo viral, pero eso es una historia a parte", destacó.

En lo que respecta a la razón de por qué terminaron llorando, el tiktoker destacó que el niño con chaleco azul no sólo era su amigo, sino también su vecino y todos los días estaban juntos, pero aunque muchos pensaron que sus lágrimas eran por el día de su graduación, lo cierto es que ellos sabían que iban a seguirse viendo y en contacto. Sin embargo, el joven añadió que a él le empezó a dar tristeza por el momento que vivía en el que todos sus compañeros se despedían y abrazaban.

Así lucen los jóvenes en la actualidad. (Foto: TikTok @Hassancg01)

"Yo empecé a chillar porque estaba agüitado de ver a mis cuates y pues uno era popular en la primaria. Entonces me lo topo de frente (a su amigo) y pues yo ya chillando; lo veo, me ve, él también estaba chillando. Como éramos amigos nos abrazamos y empezamos a chillar, nos abrazamos y llega su hermana y nos dice: 'volteen para una foto'. Nos tomó la foto y se nos hizo algo muy simple", precisó.

Luego de un rato, el par de amigos vieron la foto y le pidieron a la joven que la borrara por cómo salían en la imagen; sin embargo, quedó cómo un recuerdo con una constante amenaza de que se subiría a Facebook por el año 2013. Pero el momento viral ocurrió varios años después, cuando el par de amigos ya estaban en la preparatoria; un día, el joven que contó el story time recibió una notificación con la foto ya publicada en 2018 y de ahí, el resto es historia.

"Dentro de un año apareció la foto en recuerdos y la compartimos; ahí fue donde valió madr*s porque ese día en la noche me empezaron a mencionar muchas personas. Lo que pasó fue que una página se robó la foto y la subió con la publicación básica de 'mi compa y yo siendo vecinos en la clausura' y ahí empezó. (Fue) no manches, qué chido, pero no tan chido porque llegó como a 10 mil reacciones y se la robó otra página y otra página", recordó.