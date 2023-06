Virgo: esto es lo que te depara el amor para el mes de junio, según el Tarot

En su última consulta para las personas nacidas bajo el signo de virgo, Daniela Tarot leyó las cartas para saber qué es lo que les depara el destino en el amor durante el mes de junio y para ello se enfocó en tratar de descifrar qué es lo que realmente sienten las parejas de las personas nacidas entre el 24 de agosto y el 23 de septiembre, por lo que a continuación te contamos todo lo que hay que saber al respecto para evitar una decepción amorosa.

¿Qué dice el Tarot sobre virgo y el amor durante el mes de junio?

Una vez entrando de lleno en la lectura de cartas, la primera en salir fue la del caballero de espadas de forma invertida, la cual, no es del todo buena pues en este contexto significa que las parejas de los virgo no se sienten seguras ni contentas con su relación, por lo que no se están entregando al máximo pues hay inseguridad y cierta cobardía a no revelar sus verdaderos sentimientos y existe la posibilidad de que solo estén jugando con tus sentimientos.

Los virgo pasarán un mal momento en el plano amoroso. Foto: Especial

La segunda carta del Tarot en salir en esta ocasión fue la reina de espadas invertida y dicho naipe hace referencia a la existencia de una tercera persona que simplemente está tratando de hacer que se rompa la relación y esta persona podría ser una pareja o un miembro de su familia al que simplemente no le caes bien, por lo que hay que abrir los ojos y estar preparado para evitar un disgusto.

La carta del ermitaño fue la tercera en aparecer y de acuerdo con Daniela Tarot, significa que las parejas de los virgo terminarán pagando su karma, por lo que es muy probable que terminen solos, además, todo lo que hicieron podría revertirse en su contra, por lo que no la pasarán nada bien.

El dos de espadas invertido también apareció y advierte sobre un fuerte conflicto entre los virgo y su pareja pues la tensa situación por la que atraviesan podría llegar su punto máximo y finalmente estallar, además, cuando la situación llegue a un punto de no regreso, él o ella, se arrepentirá en demasía por haberse comportado de tal manera con un virgo, por lo que pagarán cada una de las lágrimas que provocaron.

Para finalizar, salió la carta del seis de espadas invertido, la cual, significa que podrían venir días llenos de conflicto y de dolor pues las parejas de los virgo intentarán prolongar la relación, pese a que ya no quieran estar en ella, por lo que buscarán una segunda oportunidad y harán todo lo posible para no dejarte ir, pero no debes confiarte de ello, pues solo es aumentar la agonía de algo que está destinado a morir.

Los nacidos entre el 24 de agosto y el 23 de septiembre deben mantener los ojos bien abiertos para evitar una decepción amorosa. Foto: Especial

Un mensaje del oráculo

El mensaje que el oráculo tiene para los virgo durante el mes de junio es el siguiente: “Satisfacción: crea tu propia felicidad, sean cual sean tus condiciones” y el significado es claro pues siempre hay que procurar el bienestar propio antes que el de alguien más.