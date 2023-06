¿Qué es el Curtain Bangs?, el corte de cabello que te hará brillar en verano

Los Curtain Bangs (fleco de cortina) es un corte de cabello y quien lo lleva recibe miles de halagos, ahora es una tendencia y su punto que más destaca es el fleco que no termina de cubrir la frente; es una interpretación más suave y personalizada del flequillo recto, diseñado para resaltar y complementar la estructura ósea y ciertos rasgos faciales, como los ojos o los pómulos. Este look brinda una vibra veraniega, a la vez que eleva tu look completo.

Aunque tal vez te cueste mantenerlo todos los días, vale la pena. Foto: @VELATOZDAMAR / Instagram.

Aunque este estilo tiene lazos distintivos con la década de los setenta, en la actualidad no desencaja. Cuando se realizan correctamente, es favorecedor para todos, independientemente de la forma de la cara o la textura del cabello. Son una forma sencilla de enmarcar elegante tu rostro y dan un toque especial a los peinados sueltos con una forma original integrada.

¿Cómo hacer el Curtain Bangs?

A pesar de su aparente simplicidad, mantener el cabello con este estilo puede requerir un poco más de atención y cuidado. Es posible que necesites varias visitas al salón de belleza para recortar encima de las cejas, además de un mayor cuidado y un ajuste diario. Sin embargo, muchas consideran que estos esfuerzos adicionales valen la pena.

Incluso se puede hacer con el cabello corto. Foto: @MAL.HAIR / Instagram.

Para cortar y peinar tu fleco de cortina de la mejor manera, se recomienda siempre buscar la ayuda de un profesional. Este tomará en cuenta la forma de tu rostro para darte el mejor resultado. Antes de ir al salón, puedes hacer tu propia investigación para entender qué es lo que mejor te queda. Una vez que tengas claro esto, puedes prepararte para tener una conversación con tu estilista y establecer expectativas más realistas.

Consejos para el Curtain Bangs

Con el cabello liso y ondulado, especialmente, darle forma al fleco mientras el cabello aún está húmedo puede ser beneficioso. Posteriormente, puedes secarlo con un cepillo plano, luego usar un cepillo redondo, sostenido verticalmente, para darle un ligero giro. Para un flequillo más largo que roza las mejillas, puedes utilizar un cepillo redondo de tamaño mediano a grande para maximizar el volumen y luego secar los extremos hacia atrás y hacia afuera para cubrir las mejillas.

Con todo tipo de cabello se puede hacer. Foto: @POSHSTUDIONY / Instagram.

El Courting Bangs es un corte de cabello para mujer lleno de personalidad y estilo, perfecto para aquellas que buscan darle un toque único a su apariencia. Con su capacidad para adaptarse a diferentes tipos de cabello y rostros, así como su fácil mantenimiento, no es de extrañar que se haya convertido en una tendencia de belleza mundial. Si buscas un cambio refrescante y moderno, podría ser la opción perfecta para ti.