Joven reveló los beneficios de tener 10 "sugar daddies": "Me pagan por viajar"

La admiración de unos, la envidia de otros. A través de sus redes sociales, una joven identificada con el nombre de Charlotte Davies reveló que tenía pretendientes que le pagaban por viajar y recorrer el mundo entero. Según recalcó en sus plataformas y en entrevistas con medios, es una “sugar baby” de 24 años.

En entrevista con el New York Post, la joven destacó que ha salido con varios hombres mayores quienes están dispuestos a pagar alrededor de 250 dólares tan solo por tener una cita con ella; con el dinero ella aprovecha para viajar y comprar lo que desee: "En ese momento había salido de una relación de ocho años, así que sabía que no quería involucrarme en nada serio en el corto plazo (...) Las únicas citas que tenía eran muy informales, así que pensé que esto era lo que estaba haciendo de todos modos, excepto que no me pagaban por ello”, afirmó la joven en entrevista con Kennedy News.

La joven de 24 años narra en su cuenta de Tiktok la experiencia de ser una "sugar baby". Foto: captura de pantalla

En ese sentido, afirmó que actualmente tiene aproximadamente 10 “sugar daddies” entre las edades de 30 y 60 años, con los que agenda salidas frecuentemente. Según la joven, no tiene que hacer más que salir con ellos, puesto que afirma que todos la respetan, inclusive más que cualquier relación que haya tenido anteriormente.

“A veces me llevan de compras y pagan por todo, o me llevan a spas, y de hecho fui a París hace unas semanas (...) Viajar es algo que me encanta. Es realmente maravilloso tener todo pagado, es increíble. Recibo ese pequeño impulso financiero en el que puedo ahorrar y financiar las cosas que quiero hacer”, recalcó la joven de los beneficios que tiene su nuevo estilo de vida.

¿Qué es un "sugar daddy?

Sugar Daddy es un término del inglés cuya traducción literal sería "papito dulce". Un sugar daddy es un hombre dispuesto a pagar los gustos y exigencias de una mujer mucho más joven que él, a cambio de recibir favores sexuales o bien solo por compañía. Los "sugar daddy" suelen ser hombres o mujeres entre 40 y 70 años que tienen una situación económica estable; es decir, un hombre con suficiente dinero para poder pagar las necesidades de una joven mujer u hombre. Por su parte, los "sugar babbies" son mujeres y hombres entre 18 y 30 años que buscan quien les brinde soporte económico.

Esta práctica es cada vez más común en el mundo. (Foto: Especial)

México, segundo país con más "sugar daddies" en América Latina

Hasta el 2022, México era un país que se caracterizaba por ser el segundo en tener la mayor cantidad de "sugar daddies" en América Latina, solo por detrás de Argentina. Siendo la CDMX y Guadalajara las ciudades en donde reside la mayoría de ellos.

En año pasado El Heraldo Digital tuvo la oportunidad que platicar con Philip Cappelletti, CEO y Cofundador de la aplicación MySugarDaddy. Él definía a estos personajes son principalmente hombres de negocios "con redes de contacto impresionantes y que siempre tienen algo que hacer. De hecho, al contrario de lo que muchos pueden pensar, estos hombres buscan una o un "baby" para ser sus mentores. Es decir, las hacen parte de este mundo y les ayudan a abrirse muchas puertas”, declaró en entrevista.

Así como hay "sugar daddies", también hay "sugar babies". (Foto: Pixabay)

Cappelletti destacó además que ser esta figura no es para todos los hombres, ya que se trata de cuestión de poder adquisitivo, exclusividad y estilo de vida. Sin embargo, en América Latina este tipo de personajes van a la alza, y tan solo de 2019 a enero de 2021 el número de usuarios que se encuentran en búsqueda de este estilo de vida se incrementó a más de 1 millón 250 mil personas en la app. Tan solo en 2022, en México existían135 mil (el 27% del total) de usuarios activos; sin embargo, es muy seguro que esta cifra ya se haya incrementado.