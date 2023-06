Conoce al perro más chismoso de Internet

Instagram se ha convertido en una de las redes sociales donde abundan los videos sobre mascotas. Ya sea que los usuarios compartan las travesuras y situaciones emotivas de sus gatos o de sus perros, estos contenidos suelen acumular miles de reproducciones y “Me gusta”.

Para quienes adoren a los perritos, saben que estas mascotas son muy apegadas a los dueños y en muchos casos imitan sus comportamientos. Así fue el caso de un can que se hizo viral por estar de chismoso en un balcón. El video fue publicado por su dueña.

Un can al servicio del chisme

En el video publicado por la usuaria de Instagram, se puede ver el texto: “¿Y tu perro es chismoso?”. Mientras aparece dicho mensaje, se puede ver cómo la autora del contenido muestra sus piernas con calcetines, mientras avanza hacia un balcón.

Las imágenes se siguen desarrollando y aparece el texto: “Mi perro”. La conclusión está a la vista. Un lomito con pelaje color caramelo aparece en la esquina del balcón, parado en dos patas y apoyado con sus extremidades delanteras en la pared.

Muchos pensaron que el perro estaba atado. Fuente: Instagram @cleymaryrojas

La imagen ha causado todo tipo de comentarios en la publicación. Más de 110 mil personas se hicieron presentes para dejar su “Me gusta”. Mientras algunos usuarios hicieron énfasis en que el perro se encontraba atado, otros bromearon acerca de la postura del animal, que estaba muy atento a lo que pasaba en el barrio.

“¿Por qué lo tienen amarrado del cuello al animalito sobre el balcón?”, “Le tienen la cadena corta por eso está arriba” y “¿Ese perrito está amarrado? ¿Lo están obligando a tener esa postura?”, fueron algunos de los comentarios que criticaron la actitud de la dueña.

Mientras la propietaria aclaró: “Para todos los que tienen dudas, no está amarrado a la baranda, solo es mi cuerdita de colgar la ropa que sale asomada atrás”. Pero también otros internautas bromearon acerca de la postura de la mascota. “Muy duro el chisme así, ponle un sofá bien cómodo”, “La miradita jajaja” y “Karen, no me grabes que nos descubren”, fueron algunos mensajes de humor.