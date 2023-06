IAB Conecta, el evento que reúne speakers y líderes en el mundo del marketing

Este jueves 1 de junio se llevó a cabo IAB Conecta 2023 un evento que reunió anunciantes, agencias, medios y plataformas relacionadas con el mundo de la publicidad y el marketing. Algunas de las empresas que pudimos encontrar fueron Amazon, Google, Samsung, entre otras.

Además, asistieron más de 50 líderes en el mundo del marketing como Christian del Angel Head of Marketing and Transformation de Grupo Expansión, Gerónimo Ávila Co-funder de Sonoro, Luis Arvizu Managing Director de VIX, entre otros. En este evento se dieron varias conferencias y pláticas sobre liderazgo, el futuro de la publicidad digital, marketing de contenidos, inteligencia artificial, creación de podcasts, etc. y durante el cierre del evento se llevaron a cabo los premios IAB Mixx 2023 momento que celebra la excelencia a la publicidad digital mexicana.

¿Por qué es importante el marketing y su evolución?

Con la evolución y la implementación del marketing en las compañías se logra conocer las necesidades y el comportamiento de los consumidores, quienes son el público objetivo y quienes al mismo tiempo brindarán las pautas para ofrecer productos o servicios ganadores.

Francisco Sayans, Jefe de soluciones de Marca para Google Latinoamérica nos comparte un poco de su experiencia y puntos clave a considerar para que una campaña sea exitosa:

“Desde mi punto de vista, todo comienza por un buen brief, con una definición muy concreta de audiencias y objetivos. Sin esto es muy difícil bajar la parte creativa ni identificar correctamente los medios.

Entrando a la parte más numérica, un estudio de Nielsen Catalina afirma que el mayor contribuidor a la afectividad de una campaña, es el creativo, con un 49% de la efectividad total de la campaña.”

También nos comparte que para poder mejorar la efectividad de YouTube existe un “ABCD” que permite guiar a las marcas a definir assets creativos exitosos para ayudar a atraer la audiencia y asegurar que el branding consiga conectar con lo que la audiencia piensa o siente y así dirigirlos a una acción concreta.

“No importa si el objetivo es generar awareness o mejorar la consideración, esta fórmula se puede adaptar a cualquier estrategia. En promedio, los anuncios que siguen los principios ABCD tienen un 30% más de probabilidades de generar ventas a corto plazo y de aumentar en un 17% la contribución de la marca a largo plazo.”



