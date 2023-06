El capricho de elegir tu atuendo ideal para cada celebración

Hay momentos muy importantes en nuestra vida que son dignos de celebración. Algunas personas celebran cada acontecimiento a lo grande y otras nada más momentos específicos. Pero lo más común es celebrar bodas, bautizos, comuniones, o dependiendo tu religión puede ser bar mitzvah, etc.

Hay varias cosas que analizar: Dónde será la fiesta, quién servirá el banquete, cómo será la decoración, música, fotógrafo, y algo muy importante, qué nos vamos a poner. Sí mi querido lector, suena banal pero no lo es, ese atuendo que traeremos puesto ese día tan especial nos acompañará por el resto de nuestras vidas y hasta cuando ya no existamos en este plano. Tal vez a los que estaban en el evento se les olvide, pero quedará impreso por siempre en toda la documentación que exista al respecto, oficial (la que tú tomas) y de los asistentes, así que hay que elegir bien y con cuidado. Si eres mujer, también debes elegir tu arreglo. Tu maquillaje, tu peinado y accesorios juegan un papel muy importante en la imagen completa. No es un capricho millonario, nuestra imagen nos acompaña en todo momento.

Elementos a considerar antes de elegir tu look: Hora del evento, estación del año, clima y qué papel juegas, es decir, si eres mamá, mejor amiga, tía, prima o colega, si eres muy cercano o no. Es muy importante saber el rol que juegas pues no quieres protagonizar con tu atuendo al grado de opacar a los demás. También el protocolo, ¿cual es el código de vestimenta? Si es etiqueta rigurosa, etiqueta, formal o casual. Si no te lo especifican siempre puedes preguntar.

Si vas a una boda y no eres la novia, nunca y bajo ninguna manera puedes ir vestida de blanco, a menos que el código de la boda especifique que debes ir así. Aunque nadie, y repito nadie, puede opacar nunca a la novia, no debes hacerlo. ¡Es un faux pas!

Recuerda que lo que traes puesto comunica, te guste o no, así que mejor controla lo que quieres comunicar ese día.

ALGUNOS CONSEJOS

1. Elige un atuendo que te represente, que seas tú, que comunique quién eres. Que no lo sientas como un disfraz.

2. Comodidad. Es básico estar cómodo. Si no lo estás a parte de que no la pasarás muy bien, se proyecta y no puedes ser tú.

3. El vestido o traje no te debe de opacar, debe de resaltar quien eres, pero no comerte, no esconderte. Piensa en Lady Diana, con el vestido que se casó. Se la comía, ella se perdía ahí dentro.

4. Que te quede a la perfección. Mangas, cuello, escote, largos, hombros. Puede ser finísimo, pero si no te queda bien, se ve mal. Sin embargo, puede no ser fino, pero si te queda perfecto se verá bien.

5. Con tiempo prueba los zapatos, otra vez, quieres estar cómodo y no sufrir. Y te recomiendo llevarte algún cambio más cómodo para más tarde.

6. Elige un peinado que te complemente a ti, a tus facciones y que no compita con el vestido. Si puedes hazte una prueba antes. Considera tu forma de cara y escote.

7. El maquillaje debe resaltar tus facciones, no es una máscara. Obviamente no te quieres ver como todos los días, pero tampoco quieres dejar de ser tú. Si te van a maquillar es imprescindible tener una buena comunicación con el maquillista y que entienda lo que necesitas.

8. Y, por último, no te olvides de llevar una buena energía contigo. Eso permea en todo.

POR BRENDA JAET

MAAZ