¿Cómo saber si un menor es víctima de abuso? Estas son las señales clave

Durante los últimos meses se han registrado mayor cantidad de casos sobre violencia en las escuelas entre los menores pero también por parte de sus profesores y también desde casa en sus círculos más cercanos; sin embargo, en ocasiones difícilmente comparten que se sienten violentados.

Es así como algunos expertos en psicología y en temas de violencia explicaron en entrevista para el programa de televisión “Hechos” a los padres de familia y tutores cómo se puede saber si un menor de edad puede estar siendo víctima de abuso tanto físico como psicológico en espacios tanto escolares, de amistad o entre familia.

¿Cómo saber si un menor sufre violencia?

Entre los signos de alerta, la psicóloga Leticia de la Llata menciona que se debe poner especial atención cuando un pequeño señala que no quiere ir a casa de algún familiar o amigo, así como si prefiere quedarse en casa y no ir a la escuela; en ocasiones es difícil de detectar porque muchos de ellos lo demuestran a través de berrinches y no como petición.

“Los niños te dicen ‘no quiero estar con mi papá, con mi abuelito o en la escuela…’ te dicen ‘no quiero ir’; ahí hay que empezar a prestar atención”, declaró Leticia de la Llata, experta en psicología.

Poner mucha atención en su estado anímico

También se menciona que la violencia se puede manifestar de distintas maneras dependiendo de la infancia en cuestión, por lo que los especialistas en el tema piden a los adultos especial atención a cualquier comportamiento distinto por parte de sus hijos y revisar cualquier tipo de cambio anímico de los pequeños.

“En las escuelas por ejemplo, pues no sé, puede haber niños que antes eran muy alegres, ahorita ya son muy como muy apagados por así decirlo… entonces ahí son focos rojos que tanto los maestros deben tomar muy en cuenta y el entorno de la familia igual”, declaró la especialista Fernanda Mancilla.