VIDEO | Inician búsqueda para encontrar a Anairam Estrella y su amiga Andrea Ramos en Tlalnepantla

El pasado 30 de mayo se cumplieron más de 72 horas del reporte de desaparición de Anairam Estrella de 12 años de edad, quien fue vista por última vez en la colonia Joyas de Cuautitlán el municipio de Cuautitlán Izcalli en el Estado de México; sus familiares y amigos se encuentran desesperados ante la situación y señalaron que no descansarán hasta encontrarla.

Ahora también se emitió la ficha de búsqueda para la localización de su amiga Andrea Ramos, con quien habría salido y circulado por la zona donde fueron vistas por última vez; abordaron un servicio de transporte privado por aplicación, pero al momento se desconoce sobre el paradero de las dos menores de edad.

Buscan a Anairam de 12 años

La menor de edad de sexo femenino, Anairam Estrella Buenrostro Castro desapareció el pasado 27 de mayo de 2023, quien la última vez que fue vista llevaba consigo una mochila color naranja con logotipo del gobierno del Estado de México, su celular con carcasa rosa, tenis color blanco, sudadera color blanco, pantalón de mezclilla color gris con detalle de perlas.

De acuerdo con los datos proporcionados a través de la ficha de búsqueda, se menciona que la pequeña mide 1.54 metros, pesa alrededor de 54 kilogramos, tiene una complexión delgada. cara alargada. tez apiñonada, cabello castaño por debajo de los hombros; también se señala que su frente es mediana, con cejas semipobladas y nariz achatada con base mediana.

En dicho documento oficial emitido por el gobierno del EDOMEX, se indica que la adolescente nació el 22 de junio de 2010, que sus orejas son medianas, sus ojos color café oscuro de tamaño mediano, labios delgados, con mentón ovalado, boca mediana, pómulos prominentes y como seña particular se menciona que tiene una cicatriz abajo de la barbilla.

También buscan a su amiga Andrea

En tanto, se ha señalado que la adolescente iba acompañada de su amiga Andrea Ramos Ríos quien también se encuentra desaparecida y de quien se extendió una ficha de búsqueda a través de Alerta Ámber correspondiente al Estado de México; recientemente se han comenzado las movilizaciones de búsqueda en el municipio de Tlalnepantla.

De acuerdo con los datos emitidos en dicho documento, se menciona que Andrea tiene 13 años de edad, mide 1.56 metros y pesa alrededor de 60 kilogramos; su complexión es robusta con una cara ovalada, de tez morena, cabello color negro y ondulado, así como cejas semipobladas.

También se menciona que su nariz es recta, tiene ojos café claro de tamaño mediano, labios medianos, boca mediana y mentón redondo; la última vez que se supo de su paradero, vestía una sudadera de color azul con estampado blanco en la parte de enfrente y un pants color negro.

En la ficha de búsqueda se señala que no tiene ninguna seña particular pero la reportante detalló que su hija le pidió permiso para ir a ver a su abuelita por lo que después le envía mensaje a su familia para saber si están bien pero le menciona que la menor de edad no estaba ahí; desde entonces no se sabe más sobre su localización actual.