Alumna de la UNAM denuncia violencia en el Servicio Médico

TikTok se ha convertido en una plataforma multifacética ya que, en forma de videos cortos (y no tan cortos) se puede hablar de muchísimos temas, es así como esta red social también se ha usado como una plataforma para denunciar públicamente las violencias que viven las mujeres día con día. Este fue el caso de Amaranta, una usuaria que, con el propósito de visibilizar las agresiones que sufrió por parte de un médico, hizo un video sobre su experiencia en el Servicio Médico de la UNAM.

En su video cuenta que ha tenido una serie de desórdenes hormonales que había dejado pasar, hasta que sus amigas y ellas decidieron dejar de lado la pena para buscar atender esos padecimientos. En entrevista con El Heraldo Digital, Amaranta afirma que supo de la atención médica brindada por parte de la UNAM porque una de sus amigas inició una terapia psicológica en las instalaciones, a partir de ahí fue cuando buscó más información al respecto y descubrió que sólo necesitaba llevar su credencial de estudiante para agendar una cita.

Amaranta explica que levantó una queja por el maltrato que vivió.

Fotografía: TikTok/@soloamaranta

Sufrió violencia a manos de un doctor

Amaranta cuenta que el médico general que la atendió por primera vez fue bastante amable y atento y pudo realizarse los exámenes médicos que le solicitó sin ningún problema, pero todo comenzó cuando fue a realizarse un ultrasonido pélvico. De acuerdo con las especificaciones del procedimiento, ella debía tomar dos litros de agua dos horas antes de realizarlo pero no lo hizo y aunque estaba dispuesta a cambiar su cita debido a ese descuido, el médico la tachó de irresponsable y su actitud se tornó violenta.

El realizarse este tipo de ultrasonido puede poner a la mujer en una situación bastante vulnerable y aunque Amaranta ahora sabe que no era necesario bajar su pantalón y ropa interior hasta la mitad del muslo para realizarlo, en ese momento entendió que era parte del proceso y accedió, pero a pesar de esto el médico no quiso llevar a cabo el estudio afirmando que “era de letras y no sabía leer” debido a que no siguió las instrucciones de manera correcta.

Esta situación se pudo haber arreglado muy fácil si él me hubiera dicho “no vienes en condiciones y así no te puedo atender”, no tenía porque hacer esos comentarios, explica Amaranta en su denuncia.

A pesar de todo, ha seguido con su tratamiento.

Fotografía: TikTok/@soloamaranta

En lugar de simplemente reagendar la cita para que Amaranta siguiera las instrucciones al pie de la letra, el médico adoptó una actitud déspota en donde, a otra doctora, le decía que se diera cuenta de cómo las chicas que asistían eran las “irresponsables” y por eso perdían sus citas médicas. Ante esta actitud violenta, ella decidió no reagendar la cita explicando que el motivo era la violencia verbal que el doctor ejerció hacia ella, pero lejos de dejarla en paz, el doctor respondió con más agresiones.

Las consecuencias de una medicina violenta

Después de compartir su testimonio en redes sociales, Amaranta fue cuestionada por distintos perfiles en donde justificaron la violencia del médico afirmando que cualquier especialista de la salud reaccionaría de esa manera si el paciente no cumple con las especificaciones, pero la realidad es que este tipo de tratos violentos traen como resultado que las mujeres no acudan a centros de salud, por miedo a las agresiones de quienes las atienden.

Después de lo que me sucedió decidí no volver a ir a ultrasonido a la UNAM porque de cierta manera se me insinuó que el doctor no me iba a tratar mejor después de haberle confrontado, afirma Amaranta en entrevista.

Optó por hacerse el ultrasonido en una clínica privada.

Fotografía: TikTok/@soloamaranta

A raíz de su experiencia muchas mujeres confirmaron su versión y explicaron que el médico que realiza los ultrasonidos trata de manera violenta a las y los pacientes universitarios que acuden a sus citas. Pero además de esto, Amaranta fue agredida por medio de redes sociales por quien parece ser una doctora que trabaja en el centro médico de la UNAM ya que, en comentarios de su video de TikTok, la usuaria reveló datos de esa cita médica, lo que considera una violación completa a su privacidad e incluso estuvo preguntando su nombre y la facultad en la que estudia para “irla a buscar”.

Después de subir mi video comencé a recibir acoso de parte de una usuaria, me di cuenta de que trabaja en el centro médico […] Lo que más me asustó fue un comentario que decía la hora y condiciones en las que había llegado […] No creo que esté bien que una trabajadora del DGAS revele información sobre las pacientes en Internet, sentencia Amaranta.

Si bien Amaranta afirma que, en general, el trato en el servicio médico ha sido bueno, la realidad es que su camino ha estado plagado por violencias sistémicas por parte de los doctores ya que cuando fue a recibir los resultados de sus análisis y los llevó a ser interpretados por el médico general, este le recriminó que debía bajar de peso hasta lograr una talla imposible para ella, dejando de lado por completo la situación hormonal por la que se estaba atendiendo.

Al final me fui con un mal sabor de boca pues me recomendó bajar de peso, algo que ya estoy haciendo […] (el doctor) intentó darme una tabla de alimentos y sus calorías, lo cual para mí es malo pues no tengo la mejor relación con la comida o mi cuerpo […] ojalá pueda actualizarse en estos estándares pues ya no son vigentes y pueden afectar a las pacientes, afirma Amaranta.

Le dijeron que era "berrinchuda" y que no aguantaba nada.

Fotografía: TikTok/@soloamaranta

La gordofobia en el ámbito médico

La gordofobia es una violencia recurrente que viven las mujeres cuando tienen que entrar a un consultorio médico, de acuerdo con un informe publicado en 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló que la gordofobia médica es una forma de discriminación que puede llevar a la estigmatización, la vergüenza y la culpa en las mujeres que no tienen cuerpos hegemónicos. Esto a su vez puede llevar a una evitación de los servicios de salud, una falta de adherencia al tratamiento y una peor salud en general.

Además, la gordofobia médica puede llevar a prácticas clínicas inadecuadas, como la falta de diagnóstico de enfermedades relacionadas con el peso, la falta de tratamiento para estas enfermedades o la recomendación de intervenciones inapropiadas, como dietas extremas o cirugía bariátrica, sin tener en cuenta la salud y el bienestar de la paciente.

La supuesta doctora encontró su denuncia y la acosó.

Fotografía: TikTok/@soloamaranta

La OMS recomienda que los profesionales de la salud adopten un enfoque basado en la evidencia y sin prejuicios para el tratamiento del sobrepeso, así como evitar la estigmatización y discriminación. También recomienda una atención centrada en la paciente, en la que se escuche y se respete la experiencia de la paciente y se la involucre en la toma de decisiones sobre su propia salud.

Es así como Amaranta decidió continuar su tratamiento dentro de la UNAM, pero invita a las demás personas que han sido víctimas de violencia por parte de este o cualquier otro doctor a denunciar para así romper con las agresiones sistémicas que se viven en el sector salud y visibilizar una nueva manera de atender a las y los pacientes, sin vulnerarlos ni castigarlos.

SIGUE LEYENDO:

Gentrificación y racismo: migrantes haitianos y estadounidenses conviven en la colonia Juárez en "dos Méxicos" distintos

"Que mi flaquita me cuide": al interior del culto a la Santa Muerte en el corazón de Tepito

"Se buscan modelos": con falsas ofertas de trabajo, hombre engancha a universitarias en CU para ganar dinero