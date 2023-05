May The 4th: la ciencia dice que sí es posible crear un sable láser de Star Wars

El 4 de mayo es conocido como el "Día de Star Wars" (May The 4th) en todo el mundo, una celebración de la popular franquicia de películas de ciencia ficción que ha cautivado a millones de fans desde su debut en 1977. Una de las armas más icónicas de la serie es el sable láser, un arma futurista que emite un haz de luz de colores vibrantes. Siempre ha sido una fantasía de los fans tener un sable láser real, y la ciencia dice que es posible.

Aunque los sables láser no existen en la vida real, algunos científicos han trabajado para crear una versión funcional de esta arma de Star Wars. El concepto de un sable láser real es mucho más complejo de lo que se muestra en las películas, pero la tecnología actual sugiere que un sable láser no es completamente imposible.

Los sables láser utilizados en las películas están compuestos por un cristal que produce el haz de luz, y un emisor de energía que alimenta el cristal. Científicos han intentado replicar esta tecnología en la vida real utilizando diferentes enfoques, pero la mayoría de ellos han sido infructuosos.

Sin embargo, desde 2014 un equipo de científicos de la Universidad de Princeton ha logrado hacer avances significativos en la creación de un sable láser real. Los investigadores han desarrollado un dispositivo que utiliza un láser de alta potencia para crear un plasma de gas. Este plasma esencialmente actúa como el cristal en un sable láser, emitiendo una luz brillante y de colores vibrantes.

Aunque este sable láser real no tiene la forma de un mango como en las películas, es un gran avance en la tecnología del sable láser. Los científicos aún deben trabajar en la duración del plasma y en la estabilización del haz de luz, pero estos avances sugieren que algún día podremos tener un sable láser completamente funcional.

¿Qué es May 4th be with you?

"May the 4th be with you" es un juego de palabras que se ha popularizado entre los fans de la saga de películas de Star Wars. La frase es una modificación de la famosa cita de la película "Que la Fuerza te acompañe" ("May the Force be with you" en inglés) y se utiliza para saludar a otros fans de Star Wars en el día 4 de mayo de cada año.

El origen de la fecha se remonta a 1979, cuando un anuncio publicitario del Partido Conservador británico felicitó a Margaret Thatcher por su elección como primera ministra del Reino Unido con la frase May the 4th Be With You, Maggie. Congratulations (Que el 4 de mayo te acompañe, Maggie. Felicidades). Desde entonces, los fans de Star Wars han adoptado el 4 de mayo como el día para celebrar su amor por la saga.

En el "Día de Star Wars", los fans organizan eventos, proyecciones de películas, desfiles y disfraces temáticos, y comparten contenido en las redes sociales con el hashtag #MayThe4thBeWithYou. La celebración se ha convertido en una tradición para los fanáticos de Star Wars y una oportunidad para reunirse y compartir su amor por la saga.

Estrenarán 3 nuevas películas de Star Wars

Para los amantes de Star Wars habrá nuevas películas más cerca de la galaxia. Lucasfilm anunció el viernes tres películas de la franquicia que debutarán estelarizadas por actores.

Los filmes, que incluyen el regreso de Daisy Ridley como Rey, fueron revelados en Star Wars Celebration Europe 2023 en Londres por la presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, y también en el sitio web de Star Wars. Las películas estarán dirigidas por James Mangold, Dave Filoni y Sharmeen Obaid-Chinoy. Kennedy estuvo acompañada por los directores para el anuncio.

La película de Mangold volverá a los albores de los Jedi. La de Filoni será sobre la Nueva República y “cerrará las historias interconectadas presentadas en ‘The Mandalorian’, ‘The Book of Boba Fett’, ‘Ahsoka’ y otras series de Disney+”, señala el anuncio. La película de Obaid-Chinoy se centrará en los eventos posteriores a The Rise of Skywalker (Star Wars: El ascenso de Skywalker) y presentará a Ridley como Rey “mientras construye una nueva Orden Jedi”.

Mangold dirigió Logan y la próxima Indiana Jones and the Dial of Destiny (Indiana Jones y el Dial del Destino). Filoni dirigió The Mandalorian y Ahsoka, y Obaid-Chinoy dirigió Ms. Marvel y Saving Face (Salvando las apariencias).

