Karyme Lozano revela los retos de ser madre de tres hijos y actriz

Karyme Lozano, una de las actrices más queridas por el público mexicano, es también mamá de tres, Ángela de 22 años, Mateo de cinco y Ana de cuatro. En entrevista con Panorama, la actriz nos confesó que uno de sus grandes aprendizajes como mamá ha sido tener paciencia, sobre todo con los más pequeños, pues su hija Ángela se encuentra ya en otra etapa.

“Encontrar una dinámica más activa y creativa, porque me acuerdo de que cuando Ángela era chiquita era otra cosa, era otra generación, se entretenían con cualquier cosa. Ahora los niños como que necesitan más. Tienen tantos estímulos allá afuera, que entonces sí me doy cuenta de la diferencia”, aseguró, aunque nos confesó que ella ha decidido no darles aún ningún dispositivo electrónico.

Al hablar con Karyme sobre aquello que no todas las mamás dicen, son esos momentos de más vulnerabilidad.

“Va a haber un momento en el cual, híjole, te vas a meter al baño llorando del cansancio y salgo y me limpio las lágrimas para ser fuerte para mis hijos. Creo que esos momentos de fragilidad que todos pasamos, de tristeza, desesperación, cansancio, porque todas las mamás hacemos mil cosas y sobre todo las mamás aquí en México somos súper trabajadoras o estamos haciendo mil cosas; si eres ama de casa o mamá trabajadora, siempre es mucho pero al final vale la pena, al final siempre el amor triunfará”, comentó sincera y añadió la gran satisfacción de ver a sus hijos plenos y felices.

“Cuando ves a tu familia, cuando ves a tus hijos, ahora que veo a Ángela grande, una mujer hermosa por dentro y por fuera, con un corazón precioso, con valores, con principios, digo, wow, valió la pena esa adolescencia, que a veces se revelaba y había momentos en los que no me quería, y se enojaba y no entendía. Ahora me entiende, me dice, ‘mamá, gracias, gracias a ti soy quien soy ahora’”.

Algo que sin duda no es nada sencillo es encontrar el balance entre su carrera profesional y el ser mamá, y Karyme nos dijo.

“No es fácil poner las cosas en una balanza, pero sí se puede, es estar muy pendiente de no descuidar a mis hijos, a mi esposo, de no descuidarme a mí misma, pero tampoco descuidar mi carrera, que también es mi pasión. Las dos cosas, mi familia y mi carrera me hacen sentir plena, me hacen sentir muy bendecida, muy agradecida con Dios, entonces ese equilibrio es bien importante para mí", por lo que cuando Mateo y Ana "nacieron de su corazón", como ella lo describe decidió dedicarse más a ellos y alejarse un poco de la pantalla, pero ahora que son más grandes ha decidió regresar con proyectos en EU, España, y el más reciente, su regreso a las telenovelas mexicanas con Mi Secreto, y próximamente la seguiremos viendo, "quiero agradecerle al público su apoyo porque gracias a ellos es que me buscan y ahora tengo otro proyectazo increíble, con un personaje espectacular".

Para finalizar, nos contó lo que para ella ha sido ser mamá: "Ha sido el regalo más hermoso, y lo digo de todo corazón, no digo que ha sido fácil, porque quien diga que es fácil te está mintiendo, yo lo veo como una aventura. Es un amor infinito, incondicional. Ser madre es lo que más se acerca a conocer a Dios".

El balance entre su carrera y su familia ha sido primordial para Karyme. Síguela en @karymelozanoofficial.

SER MAMÁ

Karyme lozano nos compartió algunos datos curiosos de ella como mamá y actriz

Una de sus actividades favoritas con sus hijos es bailar y cantar. "Ponemos música fuerte y hacemos fiesta de baile, a hacer coreografías".

Con Ángela disfruta mucho ir a cenar, al teatro o al cine. "Vamos al sushi que nos encanta, y nos quedamos platicando horas".

Algo que no puede faltar en su bolso es un rosario. "Es mi herramienta cuando estoy triste, desesperada, enojada, lo que sea. Es mi 911 directo a Dios".

Esta por cumplir 30 años de carrera y este regreso a las telenovelas la ha acercado a nuevas generaciones. "Me siento muy contenta".

Por Ailedd Menduet

FOTOS: @alexpadronphoto y @jorgeruiz_photo

MAQUILLAJE: @lauruza

PEINADO: @carlosechavarria_

LOCACIÓN: @studio11_cdmx

MAAZ