¡Despierta tu sentido arácnido! Las mejores 5 fotos de Spiderman para tenerlas como fondo de pantalla

Está por llegar a la pantalla grande una nueva entrega de El Hombre Araña, esta vez llevará por nombre Spider-Man: A través del Spider-Verso, pero a comparación de las otras que se han estrenado, esta versión será animada y promete encantar a los seguidores. La cinta se estrenará el próximo jueves 1 de junio y los fans ya están consiguiendo todo tipo de objetos este famoso personaje para estar en tendencia.

Una de las plataformas a las que más han recurrido los cinéfilos amantes de la saga Spiderman es Pinterest, donde los usuarios pueden crear o descargar imágenes de El Hombre Araña y usarlas para cualquier formato. Lo que más han creado cibernautas en esta red han sido fondos de pantalla para sus teléfonos celulares, por lo que la página está repleta de este famoso personaje.

Es muy fácil descargar uno de estos fondos, lo único que tienes que hacer es colocarte en el buscador de Pinterest y escribir Spiderman, de inmediato te arrojaran varios diseños tanto se la saga como de la nueva película, tu decides cuál es la que quieres para colocarla en tus pantallas.

Pero para hacerte este proceso más fácil, aquí te vamos a compartir las cinco imágenes más creativas y deslumbrantes de esta plataforma para que coloques de fondo en cualquiera de tus dispositivos.

Este nuevo Spider man, estará protagonizado por un personaje que lleva por nombre Miles Morales, quien debe viajar a través del Multiverso para salvar al planeta de un malvado villano.

El nuevo Hombre Araña, es el único Spider-Man que cree que puede salvar a todo el multiverso pero deberá escoger entre salvar a una persona y salvar a todo el multiverso, sin embargo, él cree que puede hacer ambas y esto sería lo que provoca la persecución de toda la Spider Society a Miles.

En esta nueva entrega también recordaremos al icónico B.Parker quien de acuerdo a este multiverso, ya tiene una hija, incluso dentro de las escenas aparece la famosa parte en la que aparecer los tres Spider-Man señalándose pero ahora a escala multiversal.

Se espera que en 2024, llegue la segunda parte de esta cinta donde ahora The Spot será el villano en ambas entregas.'Spider-Man: Beyond the Spider-Verse' y Spider-Man: A través del Spider-Verso.