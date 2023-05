Horóscopos de Mhoni Vidente HOY 27 de mayo, predicciones para el amor, salud y dinero

Mhoni Vidente trae para ti las mejores predicciones de los horóscopos para este sábado 27 de mayo, entérate de todo lo que le deparan los astros a todos los signos del zodiaco en salud, dinero y amor.

ARIES

Acumulas algunas decepciones en términos amorosos, y ello hace que no te animes del todo a acercarte plenamente a esta persona que ha entrado en tu vida. Es tiempo de curarse de esas heridas. Ya no las mantengas abiertas, pues solo han servido para separarte del amor que mereces. Adelante: inténtalo de nuevo.

Hoy van a pedirte una colaboración. Te emociona por quien te la pide, pero debes moderar ese entusiasmo. Y es que no te ofrecen un acuerdo justo. No dejes que tomen ventaja de ti, y antes de realizar ese trabajo pide lo que realmente mereces. Ya no estás en situación de brindar “muestras gratis”.

Hoy es tiempo de que descubras lo mucho que puede hacer por ti un cambio de imagen. Sigue tu intuición, y modifica tu estilo, El mantra que debe guiarte es que tu exterior refleje a tu interior, que los colores y las texturas de tu vestimenta sean un retrato de lo que acontece dentro de ti.

Consejo del día: Deja que las cosas caigan por su propio peso.

TAURO

Aún sientes culpa por esas palabras hirientes que le dijiste a la persona que te interesa, y no sabes cómo deshacer la mala impresión que crees haber dejado. Para tu fortuna, se tomará este hecho como una mala broma, y no espera que le pidas disculpas. Vigila, en todo caso, lo que dices en el futuro.

De moneda en moneda se dilapida efectivamente. Los astros te sugieren que detengan de manera consciente esos pequeños gastos de los que no te das cuesta, y que mes tan mes desangran tu presupuesto. Lleva una contabilidad personal más disciplinada, y verás que lo que puedes hacer con tu dinero aumenta.

Si el espejo no te devuelve una imagen que te agrada, quizá debas buscar reflejarte en otras superficies: en las aguas de un lago, en los charcos que deja la lluvia, en los escaparates… El problema no es tu reflejo, sino el contexto que lo rodea. Si te sientes a disgusto con tu imagen, cambia de escenario.

Consejo del día: La parte más importante de este proceso de autoconocimiento eres tú. El resto solo son personajes incidentales.

GÉMINIS

La manera en que el amor no sea un problema para ti es considerarlo y abordarlo como parte de tus procesos de crecimiento. Algo que es necesario. No se trata, pues, de buscar un espacio para escapar, sino un lugar para volver a ser. Esa idea debe orientar la búsqueda de la persona que necesitas: alguien que te complemente.

La puntualidad debe ser tu credo a partir de este día. No más dilaciones, no más pretextos. Tus jefes o socios son personas que tienen en gran valía su tiempo, y no lo quien desperdiciar. Ni por ti ni por nadie. De modo que sal 10 minutos antes, sincroniza tu reloj y lleva al día tu agenda. Es muy importante.

Tienes que mirarte en el futuro. Recuerda que una manera de hacer que las cosas pasen, de la manera en que quieres que pasen, es atraerlas mediante la visualización. De modo que, cada día imagínate en el lugar que deseas vivir: son salud, con fortaleza, éxito y sobre todo en armonía y equilibrio con el todo.

Consejo del día: Agradece aquello que, en un golpe de fortuna, va a llegar hasta tus manos hoy. También el azar cuida de ti.

CÁNCER

Si sientes que las cosas no avanzan con esa persona, deberías de ver las cosas desde su punto de vista. Para tu interés romántico las cosas van a la perfección, pues siente que todo ocurre con naturalidad y con la debida mesura. Si quieres que todo se acelere, podrías estropear las cosas entre ustedes dos…

No pongas en tela de juicio la palabra de tus colaboradores. Sueles casarte con tus ideas con demasiada fuerza, y no permites que haya discusión alguna en ningún tema. Tienes que ser más abierto, pues es la única manera en que puedes verte beneficiado por las ideas de los demás. En este caso, tienen razón.

Tienes que ser coherente con el cuidado de tu salud, pues decir a tus afectos que estás haciendo ciertas cosas que, en realidad, no estás cumpliendo. Puedes engañar a los demás, pero no puedes engañar a tu cuerpo. Es hora de que tus actos respalden lo que dices, pues al final de cuentas es tu salud lo que está en juego.

Consejo del día: Este es un momento para fijar tus posturas, y dejar claro que no vas a renunciar a ellas.

LEO

Sea cual sea la intensidad de la atracción que sientes por esa persona, a ella le corresponde decidir el sí o él no, y es algo que debes respetar. De manera que, si sigues adelante con tus deseos de romance, debes hacerlo sabiendo que la última palabra no la vas a decir tú. Sobre todo, hay que mantener el respeto.

La clave de todo logro es la constancia. El talento, el arrojo y la excelencia suman, pero si no insistes cuando todo parece en tu contra y sigues de frente a pesar de los obstáculos, ese deseado éxito va a seguir siendo escurridizo, y es muy probable que esa ansiada meta nunca se alcance.

Tienes que llevar un control más estricto de tus horas de sueño. No estás descansando lo suficiente y eso hace que no rindas lo suficiente. Tienes que dejar que tu cuerpo se recupere con sueño suficiente. Es necesario que desconectes del trabajo y de tus quehaceres, y que tu cuerpo recargue su energía.

Consejo del día: Cuando se es como tú, no hay días buenos o malos: todos los días son días en los que se cumplen las obligaciones. Nada menos, nada más.

VIRGO

Hay que guardar silencio cuando se trata de enumerar los defectos de esa persona que te interesa. No hay razón para que la critiques y juzgues ante otras personas. Al hacerlo solo pones énfasis en lo poco que parece valer para ti. Todo lo opuesto: debes defenderla cuando se levanten voces en su contra.

Este va a ser un día en el que debes perderte en lo que haces, entregarte al 100% a esa pasión que te mueve por tu trabajo y por sus resultados. Y es que en este día vas a ser observado por ojos que, de quedar convencidos, van a darte una gran oportunidad de crecimiento. A dar lo mejor de ti.

Hoy debes reflexionar sobre las verdaderas posibilidades de tu carácter. No es un signo de debilidad reconocer, tras un autoexamen, que no tenemos madera para ciertas actividades o para vérnoslas con ciertas personas. Si es hora de abandonar el tablero debido a ello, adelante. Más vale tu salud mental.

Consejo del día: Si hablan de ti a tus espaldas, no es signo de debilidad tuya, sino una muestra de lo imponente que resultas para tus rivales, que no se atreven a hablarlo de frente.

LIBRA

Evita espiar a esa persona que te interesa en sus redes y sitios. Es importante que dejes de hacerlo a partir de ahora mismo, pues si insistes vas a cometer un error (un clic de más…) que va a dejarte expuesto, y puedes estar seguro de que eso no le va a gustar a tu objetivo romántico. Lo que sepas de ella que sea de su boca.

Ten cuidado con esa persona que muestra ambivalencia hacia ti. No eres alguien de su simpatía, pero reconoce tu valía como profesional. ¿Qué es lo que debes hacer? Mantén una relación cordial con ella, pero no confíes ni tus planes ni tus secretos profesionales, pues tomará ventaja de ellos.

No te acerques a personas que te contagien de negatividad. Eres muy influenciable ante las personas que admiras, y pierdes la distancia crítica hacia ellas. Debes tomar lo positivo de cada uno y descartar aquello que te hace daño. Haz una dieta de influencias, y solo acepta aquellas que te nutren de verdad.

Consejo del día: No des la espalda a quien te habla con dureza, pero con verdad. Su mirada busca hacer de ti una mejor persona.

ESCORPIO

Una estrategia que puedes y debes usar para acercar a la persona que te interesa es incluirla como parte de alguno de tus proyectos. O proponerle uno. Ambos comparten la misma pasión y los mismos intereses, y pueden construir juntos. Una obra que va a ayudarles a conocerse y a ser indispensables el uno para el otro.

Siempre acude a tus compañeros. No dejes que las responsabilidades caigan sobre de ti a solas, pues al fin y al cabo son todos corresponsables del mantenimiento de la organización y del éxito del proyecto. Mantén una buena comunicación con todos tus pares, y que cada uno demuestre su compromiso.

Conservar tu armonía cuerpo/mente no es sencillo, y es por ello que debes hacer un poco cada día para mantenerlo. Recuerda todos los días tus tres ejes: alimentación, meditación y ejercicio. Sobre esos tres cimientos, nada podrá hacer mella en tu salud ni en el bienestar de tu cuerpo.

Consejo del día: Es un buen día para compartir con los que amas. Y debes hacerlo demostrando tus habilidades e la cocina.

SAGITARIO

Tal vez ser tan dependiente de esa persona que te interesa no es la mejor de las estrategias para atraerla a tu vida. Es necesario que, de aquí en adelante, demuestres una fuerza verdadera, una independencia del pensamiento que hasta ahora no has sabido sacar a la superficie. Pues eso es lo que le atrae.

No jures en vano ni prometas en el aire. Los buenos negocios y los proyectos se basan nada más que en verdades y en hechos. Para que una buena idea se consolide debe hacerlo sobre la sinceridad y la transparencia, pues otra manera está condenada a no verse realizada en todas sus posibilidades.

Deja que la luz entre en tu casa y en tu habitación. Deja que el sol te ilumine y te dé energía y sustento. Es un día para honrar a nuestro astro mayor, pues de él depende nuestra principal reserva de energía. El Sol es siempre sinónimo de entusiasmo y de vida: deja que ilumine tu cuerpo y tu ser.

Consejo del día: No te gustan los días como este que vives, pero por ello hay que acometerlo con más entusiasmo, y aprovecharlo hasta su última gota.

CAPRICORNIO

Tu sonrisa es todo un pasaporte. Infunde confianza, calidez y seguridad. De manera que exhíbela más y ofrécela sobre todo a la persona que te interesa. Es tu mejor arma de seducción, porque al final de cuentas es una ventana de tu alma, de su estado y luminosidad, de su pureza y de su fuerza.

Es tiempo de recurrir a inversores, a personas que sepan de que este negocio, y que compartan tu mirada sobre lo que el futuro depara en tu ramo. Es importante que comiences a trabajar en conseguirlos y que sean (al menos) cinco, pues es un número que siempre te ha beneficiado en lo que tienes que ver con el dinero.

Este es un día que, debido a sus tendencias, te llama a cuidar tu sangre, y en particular a lo que tiene que ver con su presión. No pierdes nada si revisas tus valores de presión arterial, y realizaras una comprobación que te va a beneficiar. Cuando la Luna está en lo más alto de tu Cielo tu sangre tiende a intensificar su flujo.

Consejo del día: Van a invitarte a un proyecto sin pago, pero que va a significar la oportunidad de crecer profesionalmente. No te fijes en el dinero.

ACUARIO

Hay que saber apreciar a una buena amistad, aunque no tengas posibilidades de convertirle en otra cosa. Hay que valorar a la gente por lo que puede darnos, y no por lo que deseamos que nos dé. Acepta las negativas con dignidad, y considera que toda resolución es buena, pues te evita perder el tiempo.

Este es un buen día para recuperar ese dinero que dabas perdido. Así que acude a tus deudores, y pide de nuevo que honren lo que está pendiente. Descubrirás, en más de un caso, y que, a pesar de todo, puede confiar en la gente. Algo que te permitirá reconsiderar ayudar a más gente de esta manera en el futuro.

Hoy debes reconectar tus ciclos corporales con los ciclos naturales. Un vínculo que te es benéfica, pues te sumas a las tendencias del mundo, en lugar de ir en su contra. De manera que abre tus ventanas y práctica a la luz de los astros y entre el viento de la noche. Te sentirás rejuvenecido, más fuerte.

Consejo del día: La pasión siempre es la respuesta. Al margen de ella, es imposible alcanzar tus metas.

PISCIS

Cada vez que piensas en esa persona, el mundo parece un mejor lugar. Esa es la señal que deseabas, y el gesto inequívoco de que estás enamorado. Esa sensación de bienestar requiere de toda tu energía para convertirse en una realidad tangible. Te toca dar el paso y plantear aquello que tu corazón desea.

Las apuestas a veces nos hacen ganar, y a veces nos hacen perder. Sin embargo, en ocasiones podemos contemplar todos los signos que nos señalan si una apuesta es segura o no. Y ese es el caso de este día: es evidente que las cosas van a fondo perdido. Observa lo que te dicen las tendencias, y retírate de la mesa.

Aquello que le pides a otros (esa guía, esa disciplina, ese entusiasmo) es algo que tú y solo tú puedes brindarte a ti mismo. De manera que busca en tu interior por la fuerza que necesitas para emprender este cambio, por la disciplina para mantenerlo y por la sabiduría para saber apreciarlo.

Consejo del día: Las estrellas siguen brillando después de haberse marchado de nuestro universo. Ten ese efecto en la entrevista de hoy.

