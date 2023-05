Día Nacional de la Nutrición: Conoce tres escuelas para estudiar y cuidar la alimentación

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la nutrición como “la ingesta de alimentos en relación con las necesidades dietéticas del organismo”. En este sentido, la definición marca las necesidades dietéticas o nutricionales de cada organismo y como estas tienen que ver con las cantidades de energía y nutrientes esenciales que cada persona requiere para lograr que su cuerpo se mantenga sano y pueda desarrollar sus funciones.

Se estima que una buena alimentación desde la niñez, puede evitar padecimientos graves y mejorar el organismo desde edades tempranas.

Para que esto suceda, se debe tomar en cuenta que dependen de la edad, sexo, actividad física y estado fisiológico (embarazo, lactancia, etc.) de ser humano. Cabe destacar esto debido a que este domingo 28 de mayo se conmemora el Día Nacional de la Nutrición.

En el caso de México, el maíz es parte fundamental de la alimentación.

Nutrición del mexicano, una cuenta pendiente

Acudir con un profesional de la nutrición nos ayudará a llevar una dieta que se adapte a las necesidades de nuestro organismo. En la actualidad, la rutina diaria y la falta de tiempo ha llevado a que la población mexicana consuma alimentos chatarra y no lleve una alimentación saludable.

Por esta razón, el mexicano común puede llegar a tener malnutrición y la posibilidad de desarrollar enfermedades no transmisibles como obesidad, diabetes, hipertensión y otros padecimientos cardiovasculares.

De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2021, el 74.1% de la población adulta y el 38.2% de la población infantil tenía sobrepeso u obesidad.

Estas cifras colocan a México en el segundo país del mundo con mayor índice de personas obesas y el primer país con mayor índice de menores que padecen sobrepeso, generando un problema de salud pública.

21 años celebrando este día de salud

El Día Mundial de la Nutrición se conmemora de manera anual a partir del 28 de mayo de 2002. Este día fue instituido por la OMS con el objetivo de generar conciencia en la población para llevar una alimentación adecuada, además de nutrir el cuerpo y tener buena salud.

Una buena nutrición ayuda a que el cerebro humano funcione de manera óptima, tenga ideas productivas y un mejor rendimiento mental para resolver problemas, así como a mejorar el estado anímico de una persona.

La Organización Mundial de Salud recomienda estos pasos para tener una buena nutrición:

Consumir al menos cinco porciones de frutas y verduras diarias.

Mantener una dieta variada, que incluya diferentes tipos de alimentos.

Equilibrar las calorías ingeridas con la actividad física realizada.

Evitar el consumo de grasas saturadas, azúcar y sal.

Evitar el consumo de alcohol, cigarros y productos envasados.

Productos de los tres grupos alimenticios: carbohidratos, grasas y proteínas y así obtener los nutrientes necesarios.

TRES ESCUELAS PARA ESTUDIAR NUTRICIÓN

Federación Mexicana de Nutrición Deportiva

En ésta se brinda un curso internacional de nutrición deportiva que te permitirá recibir información directamente de algunos de los nutricionistas/nutriólogos deportivos más reconocidos a nivel mundial. Con esto, obtendrás herramientas para trabajar en el ámbito de la nutrición a nivel amateur o profesional.

Dirigido a Nutricionistas/nutriólogos en formación o titulados.

También a atletas autodidactas que desean conocer más sobre el impacto de la nutrición, hidratación y suplementación en su desarrollo deportivo.

Profesionales de la salud con interés en la materia. Estudiantes de la licenciatura en nutrición, medicina, fisioterapia, educación física o materias afines que busquen un espacio de crecimiento profesional en la Nutrición Deportiva.

Es dirigido por MSc. Beatriz Boullosa Moreno, Presidenta de la Federación Mexicana de Nutrición Deportiva y Nutrióloga de la Selección Nacional de México. Es autora de los libros "Nutrición Deportiva" y "La Receta de los Campeones".

Coparticipan en la dirección del curso Aurora León y Margarita Posada.

Aurora León es Vicepresidenta de la Federación Mexicana de Nutrición Deportiva y Bord Member del Grupo Internacional de Profesionales de la Salud en el Deporte PINES. A su vez, es Nutrióloga de la Federación Mexicana de Triatlón.

Margarita Posada Falomir es Directora de Alianzas y Proyectos de la Federación Mexicana de la Nutrición Deportiva y Consultora en Nutrición Deportiva a nivel nacional e internacional. A su vez es miembro activo y docente de la International Society for the Advancement of Kinanthropometry.

En este LINK DE CONTACTO NUTRICIÓN podrás obtener más información de costos y fechas de curso.

El atleta requiere una alimentación balanceada para la hipertrofia. Foto: Especial

Licenciatura en Nutrición en la UVM

Al estudiar la Licenciatura en Nutrición en UVM podrás:

Promover un estilo de vida saludable y mejorar los hábitos alimenticios de las personas

Innovar y mejorar la calidad nutrimental y sanitaria de productos alimenticios

Desarrollar programas y planes de alimentación y nutrición, así como brindar toda clase de servicios relacionados con alimentos

En las instalaciones universitarias UVM tendrás a tu disposición los siguientes escenarios para poner en práctica tus aprendizajes:

Hospital Simulado

Clínica Universitaria de Atención Primaria

Laboratorio de Técnicas Dietéticas

Consultorios Simulados

Laboratorios de Simulación Compleja

Laboratorios de Estructura y Función

Laboratorio de Simulación de Habilidades y Destrezas

Laboratorio Multidisciplinario

En este LINK DE CONTACTO NUTRICIÓN podrás obtener más información de costos y fechas de curso.

Los especialistas en nutrición pueden laborar en dependencias de gobierno. Foto: Especial

Carrera en el Colegio Mexicano de Nutrición Clínica y Terapia Nutricional

El Colegio Mexicano de Nutrición Clínca y Terapia Nutricional es una asociación civil que agrupa a Médicos Generales y Especialistas, Nutriólogos, Dietistas, Químicos y Enfermeros dedicados a la terapia nutricional enteral o parenteral del enfermo en cualquiera de sus condiciones.

Actualmente en El Colegio, brindamos los siguientes cursos:

Diplomado LLL - ESPEN. El programa de “Life Long Learning” en Nutrición Clínica y metabolismo tiene como objetivo generar el ofrecer una capacitación continua al personal de salud con recursos innovadores para mejorar la práctica diaria nutricional.

Curso CINC. Proporcionar a estos profesionales los principios y conocimientos de la terapia nutricional en equipo, para lograr una mejor atención al paciente.

En este LINK DE CONTACTO NUTRICIÓN podrás obtener más información de costos y fechas de curso.