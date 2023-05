Aunque muchos no lo crean este es el signo más simpático del zodiaco y súper agradable

El mundo de la astrología es enigmático, da jugadas que muchas personas no se esperan, pero que los astros tienen preparados para ellas. Se sabe que de acuerdo al día de nacimiento es que se asigna un elemento -como signo- para que represente, siendo 12 los que están en el tradicional horóscopo occidental.

Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis son los elementos que rigen y cada uno de ellos tiene características especiales que hacen ser únicos y aunque nada está escrito en piedra, pues depende mucho de factores como la ascendencia y el signo solar y lunar, quienes se dedican al estudio de esta técnica, aseguran que hay particularidades que sí se hacen presentes de alguna manera.

El signo del zodiacal más simpático

Así, por ejemplo, tenemos el equilibrio y estabilidad de Tauro, la valentía de Aries, la lealtad de Cáncer y la confianza de Leo. Si a simpatía nos referimos, es Géminis el signo que la usa a su favor a pesar de lo que muchos puedan pensar, pues en más de una ocasión se ha dicho que los regidos bajo éste suelen ser personas "poco agradables".

Este signo tiene una dualidad, que en este caso no es mala, sino todo lo contrario hace que la gente se pegue a ellos como un imán, son personas adaptables, muy juguetonas, pero sobre todo sensibles. Tienen como característica que son indecisos y un tanto dudosos, pero nada para que dejen de ser esas que siempre encajan.

Se debe tener en cuenta que la dualidad no es mala, hay que saberla encausar y Géminis debe entender que para no caer en los extremos y en las fórmulas viejas y absurdas de que si no es blanco es negro, recuerda que hay equilibrios y una escala de muchos, muchos colores, usa tu simpatía natural a tu favor.