VIDEO: la actriz Hailee Steinfeld enloquece a latinos luego de pronunciar palabras en español

Hailee Steinfeld es una artista multifacética reconocida tanto en la industria del cine como de la música. Esta talentosa actriz y cantante estadounidense tuvo su gran oportunidad con la película western "True Grit" (2010), la cual le valió varias nominaciones a premios como el Academy Award, BAFTA Award, y Screen Actors Guild Award. Sin embargo, se ha vuelto muy popular tras participar en los proyectos de Marvel. En esta ocasión se volvió viral luego de decir unas palabras en español durante en una entrevista con "Marvel Latin News".

También ha estado en proyectos importantes como "Ender's Game" y "Begin Again" (ambas de 2013), la saga de "Pitch Perfect" (2015-2017) y la película de transición a la adultez "The Edge of Seventeen" (2016), que le valió una nominación al Golden Globe. Por lo que tiene una base de fans muy grande.

¿Cuántos años tiene Hailee Steinfeld?

Hailee Steinfeld, quien nació el 11 de diciembre de 1996 y tiene 26 años de edad. Esta vez durante una entrevista a lado de Luna Lauren Velez y Shameik Moore, dijo unas palabras en español: “muy bien”, “uno”, “exacto”, fue lo que pronunció, aun cuando no fue una frase completa, sus seguidores latinos enloquecieron. Todos los que participaron estarán en "Spider-man: Across the Spider-verse". Ella también dio vida a "Kate Bishop" en la serie de Hawkeye, de Disney Plus.

Es muy popular en redes. Foto: @haileesteinfeld / Instagram.

Steinfeld presta su voz a diversos personajes animados. Uno de los más destacados es, sin duda, Gwen Stacy, más en la película "Spider-Man: Into the Spider-Verse" (2018) y regresará para la secuela en este 2023. Hailee también ha cosechado éxitos en la música, tras firmar con Republic Records, lanzó su single debut "Love Myself", seguido de su primer EP "Haiz" (2015). Más tarde, Hailee lanzó una serie de sencillos exitosos, como "Starving", "Most Girls" y "Let Me Go". En 2020, lanzó su segundo EP, "Half Written Story”.

¿Cuándo sale "Spider-man: Across the spider-verse”?

Y ahora, la talentosa Hailee Steinfeld regresa para dar vida nuevamente a Gwen Stacy, esta vez en la esperada película "Spider-Man: Across the Spider-Verse" que saldrá este 1 de junio de 2023. En esta nueva entrega, Miles Morales se reencuentra con Gwen Stacy y juntos se embarcan en una aventura que los catapultará a través del Multiverso, donde encontrarán a muchos como ellos.

Es una de las películas más esperadas. Foto. Especial.

Sin duda, Hailee Steinfeld ha demostrado su capacidad para adaptarse a diversos roles y géneros, y estamos seguros de que su interpretación de Spider Gwen en "Spider-Man: Across the Spider-Verse" será tan memorable como todas las facetas que ha mostrado en su brillante carrera.