VIDEO | "Yo no consentí eso": joven revela que demandará a sus padres por procrearla sin su permiso

Una famosa tiktoker, de Estados Unidos, ganó popularidad en redes sociales luego de que dio a conocer que demandará a sus padres por haberla engendrado sin su permiso. Cabe mencionar que horas después la joven aseguró que en realidad se trataba de una broma y que no tenía intención de emprender acciones legales en contra de sus progenitores, aún así, miles de internautas arremetieron en su contra.

En el video viral, la joven mencionó que “demande a mis padres. Ellos contribuyeron, ya sabes, a concebirme, y mi madre que me crió, me dio a luz. Y es por eso que los demandé, porque no acepté estar aquí, no sabía que iba a tener que crecer y conseguir un trabajo para mantenerme. Y yo simplemente no consentí en eso. No intentaron contactarme de ninguna manera antes de que naciera para ver si realmente quería estar aquí, y por eso los demandé”.

La joven aseguró que en realidad se trataba de una broma. Foto: captura de pantalla.

Luego de dar las polémicas declaraciones, decenas de internautas comenzaron atacarla, por lo que salió a defenderse en medios locales. “Pensé que era obvio que estaba bromeando”, dijo la mujer. Sin embargo, lo encuentro gracioso. La gente se altera por cualquier cosa. Muestra lo poco que investiga la gente antes de reaccionar”, agregó la tiktoker, Kass Theaz, quien ha estado recibiendo comentarios negativos en sus publicaciones.

De igual manera, Kass Theaz afirmó que su cuenta es "sátira", pero que se volvió viral hace unos días luego de declarar que debería demandar a sus padres por traerla al mundo sin su permiso. Tras lo dicho, los internautas se mostraron confundidos y la atacaron acusándola de que ella tampoco le pidió permiso a sus hijos para tenerlos.

Internautas aseguraron que sus hijos también podrán demandarla. Foto: especial.

“Mencioné en mi último video que fui a comprar ropa para mis hijos, y muchas personas se sorprenden al escuchar que tengo hijos considerando que demandé a mis padres por tenerme sin mi permiso”, comentó la mujer ante medios locales. También detalló que derivado de estos comentarios, ella decidió salir a la prensa con la intención de “ aclarar” algunas cosas sobre su polémico video.