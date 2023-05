Marimar Vega presenta su podcast "El rincón de los errores" para equivocarse y mostrar que no estamos solos

¿Cómo nace la idea de El rincón de los errores?

Me habían invitado a un podcast y estábamos platicando de muchas cosas, como las relaciones tóxicas, y después pensé qué interesante sería un espacio así, pero con un experto que pudiera sumarle a esa conversación. Un día a las cinco de la mañana me levanté y le escribí a Efrén (su terapeuta y parte del podcast) y le dije, ‘¿si hacemos algo así juntos?’. Yo desde mi círculo cercano, soy siempre la que recomiendo, ‘hagan este curso, hagan esta cosa’. Siempre me gusta compartir. Y esa es la raíz, ya juntos empezamos a buscar el nombre y a hacerlo realidad.

¿Hay algún “error” que creas que cambió tu vida?

Sí, varios. Creo que han sido un cúmulo de errores. Aquí en El rincón tenemos una sección que se llama “el error favorito” que justamente es ese error al que le agradeces, y cuando me tocó a mí sentarme aquí no logré contestar uno. Fueron varios chiquitos que hicieron que me diera cuenta de que el común denominador de las cosas era yo, y que la que tenía que cambiar era yo si quería diferentes resultados en mi vida, si quería la relación de pareja que yo quería, si quería las relaciones laborales que yo quería. Te podría decir que mi divorcio pues fue una de ellas, porque obviamente esas cosas son como un parteaguas en la vida de uno, que es bien doloroso, pero hoy podría decir que igual si no hubiera pasado por eso, no hubiera ido a todos los cursos, a todas las terapias y leído todos los libros, y todo lo que hice a raíz de eso.

¿Qué es lo más difícil de aceptar un error?

Es muy difícil, pero creo que es la clave de todo. Hasta que no los aceptas, no los puedes ver. Y ahí es donde te haces responsable en la vida. Al no verlos, vas a seguir culpando a todo y a todo mundo excepto a ti. Habrá unos más dolorosos que otros y son proporcionales al ego, habrá unos que te van a dar más pena, pedir perdón o aceptarlo, pero creo que con que uno solito sepa y sea honesto con uno mismo, es un gran paso.

Vestido: Longchamp/Aretes: E&C/Zapatos: Christian Louboutin Foto: Diego Fierce

¿Te arrepientes de algo?

Acá tenemos otra sección que se llama “los tres que no repetirías”, siempre llegamos a la conclusión de que, si no los hubiera hecho, no sería la persona que soy hoy. Pero también creo que hay cosas que uno, si pudiera, se podría evitar. Durante muchos años mi estrategia de vida para defenderme de los demás era el enojo y creo que eso me cerró muchas puertas o dejé una idea mía no acertada en mucha gente, ese puede ser uno que por supuesto me lo evitaría. Otro podría ser siempre estar pendiente de lo que piensan los demás, esa es una de las cosas que si dejará de pensar sería más feliz. Y el famoso vivir en el presente. Creo que mientras más grandes somos, más me doy cuenta de que la vida es más fácil de lo que la viví muchos años. Muchos años sufrí a lo guey por todo, y ahora me la paso mejor. Y tiene que ver con soltar, porque no tenemos el control más que en cómo lo vives y cómo lo disfrutas. Ya sea malo o bueno, pero cómo lo transitas.

¿Cuál ha sido tu mayor aprendizaje a través de este podcast?

Uy, muchísimos. Ha sido todo un universo nuevo en muchos sentidos. De repente soy muy dura conmigo misma, pero también sé y veo que cuando me propongo algo lo consigo, o por lo menos hago todo lo posible para que sucedan las cosas. Y este fue un ejemplo, ya que lo teníamos materializado (el podcast) y lo estábamos haciendo, no podía creer que lo produjera, gracias también a Jero (su esposo), que me ayuda muchísimo. También de este lado, yo tengo una posición a veces complicada porque muchas veces yo soy la que tiene el acceso a los invitados y por supuesto que soy la que les escribo y busco, pero por otro lado también soy la productora, ha sido de mucho aprendizaje cómo manejarlo. No son temas fáciles, trato, y todo el equipo, de cuidarlos muchísimo (a los invitados), que ningún título sea amarillista, que nada parezca que estamos como aprovechándonos de la situación porque realmente la misión de esto desde un principio era compartir para que la gente no se sintiera sola en los procesos. Los que vienen necesitan mucha valentía, la vulnerabilidad da mucho miedo.

¿Ha sido difícil mostrarte desde un punto más personal y vulnerable?

Sí, mucho. Ahora ya no me cuesta, pero fue un camino. Antes hasta estaba un poco peleada con las redes sociales y no entendía su misión. Y a partir de la pandemia, que empecé a hacer lives, nada más porque sí, para ayudar, para mí cambió. El momento en que yo hablo de mis cosas y expongo cosas delicadas como la maternidad, la fertilidad o el divorcio, muchísima gente se siente un poquito aliviada y sienten que no están solos, ‘tú perdiste un bebé, yo también perdí un bebé, pero nadie me lo había platicado’. Había una cosa con los actores también ‘de que no sepan de mi vida privada’, pero ahora lo veo totalmente distinto. Obviamente hay cosas que no subo, como si estoy comiendo con mi esposo y viendo una película, pero si me preguntan ¿por qué no eres mamá todavía a los 40 años? Lo hablo y lo explico porque mucha gente está pasando por eso.

¿Hay algún episodio que te haya marcado?

Efrén y yo siempre comentamos que después, cuando los volvemos a escuchar, todos nos gustan más. No podría elegir uno, creo que hay temas y cosas con las que uno conecta más, o que tú estás viviendo en ese momento. Obviamente lo que hicimos mi exmarido y yo, es y será algo importante en nuestras vidas porque fue un cierre perfecto en todos los sentidos, y la gente lo agradeció mucho también. Cada vez estoy más agradecida con todo el valiente que viene y se siente acá. Porque sí, la vulnerabilidad no es fácil, lo entiendo y aprecio que, sobre todo los de la primera temporada, que nadie sabía a qué venía, todo el mundo vino por confiar en mí.

¿Crees que somos muy duros con nosotros mismo a la hora de equivocarnos?

Yo creo que sí. Todos nos equivocamos y creo que verlo así y a veces hasta agradecerlo, lo hace un poco más sencillo. ¿Quién podría decir que no se ha equivocado?

Vestido: Benito Santos/Aretes: Iconique/Zapatos: Christian Louboutin Foto: Diego Fierce

MÁS SOBRE MARIMAR VEGA

Libro favorito: El primero que se me vino a la mente es uno que se llama The Untethered Soul.

Alguien a quien admiras: A mi esposo.

Un consejo para levantarte después de caer: El amor propio, la compasión hacia uno mismo. Hay que ser empáticos y compasivos con nosotros.

Una frase que te inspire: “Más libre, menos perfecta, más feliz”. Es una que yo me inventé, pero que tiene que ver con mi proceso de terapia con Efrén.

Por Ailedd Menduet

Fotos: Diego Fierce para Bloom Estudio / Maquillaje y peinado: Viktor Rangel para Almay y Hot Tools

