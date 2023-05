Diarrea, mala suerte y problemas cardiacos: el costo que podrías pagar por conservar vajillas despostilladas

Es normal que con el uso o los accidentes las vajillas se despostillen o presenten grietas, para muchas personas es momento de tirar ese plato o vaso a la basura y es que esto va más allá de algo estético, de si se ve bonita o no en tu cocina, de si genera buena presentación, estas vajillas son una verdadera amenaza para tu salud, la de tu familia e invitados, para cualquiera que las use, por lo que es importante entender que tienen un tiempo de vida útil.

Afirman que las vajillas rotas atraen mala energía Foto: Cuartoscuro

Hacen mucho daño a la salud debido a que son un caldo de cultivo para las bacterias, debido a que al lavar el traste esa parte no se logra limpiar por completo, la esponja no logra entrar ahí entonces se queda atrapada mucha comida y residuos que dan pie a la proliferación de múltiples bacterias que pueden contaminar los alimentos y generar enfermedades como problemas gastrointestinales, calambres, diarrea, náuseas y vómitos, relató el Chef instructor de Clases de cocina Juan Carlos mediante un video compartido en TikTok.

“Por muy pequeñitas que se vean deben eliminarse porque ahí nacen crecen y se reproducen hongos, bacterias y esa parte no es lavada por el detergente”, alertó el chef Juan Carlos.

Además de estar expuestos al criadero de bacterias, el organismo estará propuesto al plomo porque se rompió la barrera protectora, muchos comerciantes siguen utilizando plomo debido a que hacen los productos más duraderos. El plomo es un metal tóxico cuyo uso generalizado ha causado contaminación ambiental y problemas de salud en muchas partes del mundo. Es una sustancia tóxica acumulativa que afecta a los múltiplos sistemas corporales, incluidos los sistemas cardiovasculares y neurológicos, hematológicos, del aparato digestivo, renales.

Lo mejor es tirar el traste en cuanto se rompa Foto: Cuartoscuro

Por lo que lo mejor que puedes hacer es tirarla al momento para no caer en la tentación de usarla ya sea porque no hay trastes limpios o porque hay trastes insuficientes y tienes invitados, así no volverás a poner en riesgo tu salud y además te obligarás a comprar nuevos trastes con las medidas higiénicas correctas.

Afirman que atrae pobreza y problemas en el hogar

Otro motivo por el que debes desechar estos recipientes es porque para aquellas personas que son supersticiosas todo está en contra de las vajillas rotas, ya que algunos afirman que atrae la pobreza al hogar. Roberto Avaria, Doctor en Medicina Energética, Sanador, señaló que deben desecharse debido a que atraen baja vibración para el hogar y recalcó la importancia de rodearse energéticamente de objetos que estén en buen estado.

En redes también circula la creencia de que mantener platos con bordes astillados y grietas se considera un mal presagio, puede atraer desgracias y mala energía para el hogar.