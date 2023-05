Maya Nazor revela que como mamá se ha sentido muy cansada, pues está “haciendo el trabajo más duro”

En vísperas de que Luka cumpla su primer año de edad, Maya Nazor se ha encargado de que no le falte nada y crezca dentro de un ambiente lleno de amor. Aunque no está con él, Santa Fe Klan no ha dejado de lado sus obligaciones (económicas) que le corresponden, pero sí ha hecho evidente su lejanía, al menos de forma mediática. Desde el principio, la influencer ha publicado pedacitos de su relación madre e hijo con lo que ha enternecido a sus seguidores.

A pesar de lo mucho que lo quiere, el trabajo que está realizando la originaria de Cuernavaca, Morelos, es como el de casi cualquier madre del mundo; implica un esfuerzo colosal por cuidarlo y atender sus necesidades básicas. Esto, además lo debe saber combinar con su desempeño en las redes sociales y como modelo, por lo que prácticamente se debe partir en dos.

Maya Nazor es una madre orgullosa (Foto: IG @nazormaya)

Aunque casi no ha hablado de la parte B de su trabajo como madre, Maya Nazor publicó un mensaje donde dio cuenta de lo que está atravesando en ésta faceta que tanto ha dividido a la sociedad actual (unas quieren serlo y otras no). Aunque ella no lo escribió al compartirlo exteriorizó que lo que está atravesando.

"Sabías que las mamás que pasan todo el día con sus hij@s producen más cortisol (hormona del estrés) que el 98% de profesiones remuneradas del mundo. Así que mamá, no dejes que nadie te haga sentir culpable por sentirte agotada o necesitar un descanso, estás haciendo el trabajo más duro del mundo", se puede leer en el mensaje.

Publicación de Maya Nazor en Instagram (Foto: captura de pantalla)

El pasado 30 de junio Santa Fe Klan y Maya Nazor anunciaron, felices, que había llegado al mundo su pequeño hijo al que nombraron Luka. A través de su cuenta de YouTube, el rapero publicó un video titulado con el mismo nombre de su heredero en el que se puede ver a la pareja y el alumbramiento.

Sin embargo, poco después de lo que significó la alegría más grande de sus vidas, ambos tomaron la decisión de separarse para continuar por caminos diferentes. Por desgracia, el rapero se vio envuelto en una polémica mediática: se relacionó con Karely Ruiz, mientras que Nazor se ocupaba de Luka. Esto generó un sin fin de reacciones en las redes sociales.