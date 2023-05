VIDEO | "¿Homofobia en 2023, real?": Cajero sufre discriminación y graba todo

¿Homofobia en 2023, real? fue lo que un usuario de TikTok escribió en la descripción de un video que compartió en su perfil en el que muestra cómo fue víctima de discriminación cuando se encontraba en su horario de trabajo. El clip causó indignación entre usuarios, quienes defendieron al chico por la posición que mostró a pesar de los comentarios que sufrió por parte de un cliente.

El usuario, quien se hace llamar (@aldogalindoe) en la plataforma, suele compartir videos de maquillaje y momentos de su vida como cajero en la famosa tienda de artículos Miniso, lugar donde precisamente se encontraba cuando fue discriminado. Fue cuando grababa un en vivo, el momento en que un cliente comienza a hacerle una serie de comentarios homofóbicos.

"Oye, ¿eres niño?", a lo que el joven responde "este sí", "pero te disfrazaste" insiste el sujeto "eh no", contesta temeroso Aldo. "Sí te pintaste", volvió a afirmar la persona, "ah bueno es maquillaje", respondió el empleado "por eso, ¿a poco eres gay? ¿no te da pena?, no es algo normal, los gays no nacen, naciste siendo gay?, reitera el cliente, "no creo que se pueda nacer así", dijo el joven, "pero si eres galán", concluye el individuo y posteriormente finaliza la grabación.

"¡Cuánta paciencia!"

El video se hizo viral solo unos minutos después de ser compartido, por lo que decenas de usuarios se solidarizaron con el tiktoker, y aplaudieron la forma en la que el muchacho respondió a las críticas homofóbicas que le hizo el comprador, pues a pesar de su insistencia, fue paciente y nunca le contestó mal.

Mientras que algunos cibernautas respondieron que aunque era una persona mayor, no tuvo porqué darle explicaciones, ya que ese tipo de comentarios, no deben hacerse a las personas y aunque sean de otra generación deben respetar la manera de ser y de verse de cualquier ser humano.

Agradeció por las muestras de cariño tras ser discriminado

Por su parte, Aldo posteó otro clip en el que agradece que tantos usuarios se hayan solidarizado con él después del lastimoso momento que vivió mientras trabajaba.

"Fue una situación muy incómoda, yo seguiré siendo el mismo, yo seguiré maquillándome", dijo el joven.

