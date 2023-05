¡Se le acabó la fama! Bad Bunny desbanca a Peso Pluma, quien no ha logrado ningún hit en varias semanas

Bad Bunny vuelve a alcanzar el primer puesto mundial en la plataforma de streaming Spotify con su más reciente canción "Where she goes", dejando atrás a "Peso Pluma" que se había mantenido en esa posición durante varios días gracias a su colaboración "Ella baila sola" en colaboración con Eslabón Armado.

Tan solo un día después del lanzamiento de su nueva canción, el reggaetonero logró escalar rápidamente hasta el primer lugar, superando a otros temas destacados como "Ella baila sola" de Eslabón Armado y "Peso Pluma" de Grupo Frontera en su colaboración "un x100to". El éxito continuo del artista puertorriqueño en Spotify lo consolida como uno de los líderes indiscutibles en la escena musical actual.

Bad Bunny y Peso Pluma compitiendo en Spotify

Aunque el segundo y tercer lugar del Top 50 Global de Spotify aún continúan siendo ocupados por Peso Pluma, muchas personas especulan que su fama ha comenzado a apgarse debido a que no ha lanzado ningún éxito nuevo que pueda desbancar a Peso Pluma. La canción "Where she goes" se estrenó junto con un video en el que participaron reconocidas personalidades como Frank Ocean y Ronaldinho y apenas 24 horas después de su lanzamiento logró casi siete millones de reproducciones en YouTube.

Con estos números tan altos, el reggaetonero se ha propuesto explorar nuevos géneros músicales tomando un estilo que fusiona elementos de la música electrónica-dub y el hip-hop, lo que muchas personas afirman que demuestra su versatilidad y creatividad artística. Además, es importante destacar que recientemente Bad Bunny también incursionó en el género regional mexicano al colaborar con el grupo Grupo Frontera.

Bad Bunny hace referencia a Kendall Jenner en su nueva canción

A raíz del lanzamiento del video musical de "Where She Goes", muchos fans han comenzado a crear especulaciones de supuestas referencias sobre la relación de Bad Bunny con la modelo Kendall Jenner; de acuerdo estas teorías, se dice que dentro de las imágenes se puede observar a una mujer con grandes alas de ángel y lencería blanca, lo cual podría hacer alusión a las pasarelas de Kendall como ángel de la famosa marca de lencería estadounidense.

Por otra parte, se dice que la aparición de caballos es un homenaje a la modelo ya que éstos son sus animales favoritos y, finalmente se destaca la aparición de un escorpión en el video, lo cual podría hacer alusión al signo zodiacal de Kendall, quien nació el 3 de noviembre y es, por tanto, del signo Escorpio. Y aunque ni Kendall Jenner ni Bad Bunny han negado o confirmado estas teorías, los fans continúan reproduciéndolas y tomándolas como ciertas.

