Shakira impone tendencia con su fresco look para apoyar a su sobrina en exposición de arte

Desde que Shakira se separó de Gerard Piqué y cumplió con su decisión de mudarse a Miami, la vida de la artista colombiana parece haberle renovado el aire. La intérprete de “Monotonía” se muestra cada vez más en público y lo hace acompañada de sus hijos Sasha y Milan.

Shakira junto a su sobrina. Fuente: Instagram @shakira

Mientras, en España el ex futbolista hace lo propio con su nueva novia Clara Chía Martí. En medio han quedado los hijos de Shakira y Gerard Piqué cuya tenencia está en manos de la cantante y con un régimen de visitas para el dueño de Kosmos. La paz que reina tras una de las rupturas más mediáticas de los últimos tiempos mantiene a los protagonistas ante la atenta mirada de los paparazzis.

Shakira impone tendencia con su fresco look

En las últimas horas, Shakira se llevó todas las miradas al asistir a la muestra de arte de su sobrina Isabella Mebarak. La joven es hija del hermano de la artista y hace tiempo viene incursionando y pisando fuerte en el mundo del arte. En esta oportunidad, la galería Les Colours Art Gallery, ubicada en Miami, fue el escenario en donde la cantante colombiana impuso presencia.

Shakira y su sobrina Isabella. Fuente: Twitter @ShowmundialShow

“Con mi sobrina Isabella Mebarak anoche en su exhibición en Miami. Al fondo ‘Amerikkkan’ su obra protesta sobre Black Lives Matter. One of my fav”, escribió Shakira junto a fotografías en donde se la ve posando con un outfit muy juvenil. La intérprete de “Te felicito” impuso tendencia con su fresco look y acumuló miles de likes.

Shakira y su sobrina Isabella. Fuente: Twitter @ShowmundialShow

El posteo de Shakira en su cuenta de Instagram fue aprobado por sus más de 86,4 millones de seguidores, mientras que otros fanáticos que asistieron a la exposición de arte la retrataron en fotografías y videos que rápidamente se viralizaron. La ex de Gerard Piqué completó su outfit con una gran sonrisa que demuestra que está viviendo su mejor momento tras la separación.

